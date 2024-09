Battuta di Caccia al Tartufo con Visita Guidata a Castel del Monte

L'attività proposta mira infatti a coniugare più aspetti

Proseguono gli appuntamenti del programmaDa non perdere gli ultimi appuntamenti in programma: il prossimo si terrà DOMENICA 29 SETTEMBRE e prevede un'esclusiva e fascinosa possibilità di seguire una battuta di caccia al tartufo realizzata con tartufai certificati e cani da tartufo al seguito immancabili amici a quattro zampe fondamentali nella ricerca nel pregiato prodotto murgiano.Dalle ore 10, i partecipanti saranno accolti a pochi passi dal sito Unesco Castel del Monte, per effettuare la prima passeggiata della mattinata dedicata al patrimonio culturale. Una guida turistica abilitata racconterà il sito Unesco più visitato di Puglia tra storia e leggenda, mito e realtà, simbolo della mente di colui che lo fece edificare: l'imperatore Federico II di Svevia. La giornata proseguirà conL'emozione si percepisce dal momento in cui si decide di aderire all'iniziativa.- Passeggiare immersi nella natura è uno degli sport più rilassanti che possa esserci, non costa fatica, non comporta alcun impatto ambientale, stimola le nuove generazioni ad avere rispetto della natura, a salvaguardarla e non deturparla;- Conoscere le bellezze ci circondano e la storia di un affascinante bambino divenuto imperatore;- Incentivare la socialità in un momento in cui ci si ritrova spesso in costante connessione solo attraverso la tecnologia, e l'eccessivo utilizzo degli smartphone;- E' utile a rilasciare tossine accumulate durante la frenetica vita quotidiana ed a ritemprarsi per ripartire al meglio liberando la mente.Un tartufaio quindi ed i suoi fedelissimi amici a quattro zampe ti faranno da guida durante unaalla ricerca di tesori nascosti.Tra pini e roverelle ti troverai coinvolto e frastornato dai profumi. Le piante entrano in simbiosi con il tartufo trasmettendogli profumi e sentori. Sarà in quest'ambientazione così piacevole che percepirai la pace che solo la natura può donare.Non è richiesta una preparazione. Non è necessario un allenamento fisico. Sicuramente però, va detto che dietro ad una apparente semplice passeggiata c'è sempre un lavoro svolto da esperti. Merita un accenno la complessità della preparazione che c'è dietro ad una. Il cane dotato di un incredibile fiuto è sicuramente uno degli animali più felici. Vive la stessa vita dei suoi amici a quattro zampe, ma con la consapevolezza che giocando contribuisce, come pochi altri, alla soddisfazione e alle tasche del padrone. Per l'abbigliamento scegliere scarpe comode, pantaloni sportivi che ti permettano ogni movimento e una felpa adatta.è disposto anche a rivelare in anticipo come si evolverà la giornata, a tavola, condividendo suggerimenti sull'utilizzo di questa pepita in cucina. La guida fornirà indicazioni su abbinamenti nel food come salumi, formaggi, creme, altri sfiziosi prodotti, ed eccezionali primi piatti. Ci sono diverse specie di tartufo. Il tartufo si suddivide principalmente in tartufo bianco e nero. Ogni tartufo ha la sua stagionalità. Specifichiamo le specie di tartufo commestibile: Bianco pregiato, nero pregiato, nero estivo, nero uncinato, bianchetto, nero invernale, nero liscio e nero ordinario.cresce tra ottobre e dicembre. Il periodo differisce da regione a regione, ma quello che conta è il prezzo. Può superare i 4000 euro al chilogrammo. Ecco perché viene romanticamente definito un diamante coperto di terra. Un tartufo bianco, recentemente protagonista in un'asta di Alba, è stato battuto e accaparrato alla modica cifra di 120.000 euro da un ristoratore di Hong Kong. Pesava poco più di un chilo. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza. L'iniziativa è sostenuta dalla Camera di Commercio di Bari. E' partner del programma la Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.