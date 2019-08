Sostegno per interventi di protezione della produzione vivaistica

che consente ai vivai pugliesi siti in zona delimitata di investire nella messa in sicurezza delle serre necessaria per consentire la commercializzare delle piante nonostante la Xylella. Un bando importante e molto atteso". Lo comunica il presidente della Regione Puglia,. È in corso di pubblicazione sul Burp il provvedimento dirigenziale (n. 266 del 20 agosto 2019) con il quale l'Autorità di Gestione del PSR Puglia ha adottato l'avviso pubblico per l'attuazione della sottomisura 5.1A dedicato agliIn particolare il bando permette la presentazione delle domande dinelle aree delimitate per la Xylella fastidiosa. Il periodo per presentare le istanze parte dal 18 settembre e termina il 18 ottobre 2019."Si tratta di un'ulteriore importantea – fanno sapere l'Adg Puglia,, e il Direttore regionale del Dipartimento Agricoltura,–. Con una dotazione finanziaria complessiva di due milioni e duecento mila euro, le imprese vivaistiche, in forma singola o associata, potranno beneficiare di sostegni per l'adeguamento delle strutture per la produzione secondo gli specifici criteri di certificazione stabiliti in serre a prova di insetto utili al contrasto della diffusione della malattia. Gli investimenti materiali sostenuti al 100% dal bando consentono ai vivai di adeguare strutture già esistenti (ovvero le serre) di protezioni fisiche per il riconoscimento del 'sito indenne' utile a garantire l'attività vivaistica nelle zone delimitate, all'interno del quale poter produrre e commercializzare piante specificate, come previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della Decisione di esecuzione della Commissione Ue789/2015. Il provvedimento, quindi, è strettamente dedicato al comparto vivaistico, a differenza del precedente avviso della Sottomisura 5.1A, che interessava esclusivamente gli ulivi monumentali censiti. Il bando, insieme all'attivazione delle operazioni 4.1C e 5.2, rientra in una mirata programmazione degli interventi a sostegno dell'agricoltura pugliese e del territorio colpiti dalla Xylella e finalizzata al contrasto dell'avanzata della fitopatia a valere sulle risorse del Psr Puglia 2014-2020.