Sono e sarò sempre di Canosa e ad essa grato

Non si è ancora spento l'eco dellache si è svolta lo scorso 13presso il Sagrato della Cattedrale San Sabino. Da più parti sono giunte le congratulazioni alper aver alzato l'asticella della cultura con un'altra serata degna di nota e interesse attraverso le conoscenze delle eccellenze canosine in più ambiti professionali e lavorativi dando lustro al territorio." - Esordisce così ilManaging Director di Allianz Global Investor, vincitore del Premio Diomede Speciale nella dichiarazione rilasciata a margine della XXV Edizione - """ Ringrazio innanzitutto il Comitato Premio Diomede, la presidentessa Angela Valentino, e tutti coloro i quali hanno ritenuto di assegnarmi questo prestigioso riconoscimento. - Continua il dottor- Spero di meritarlo e di meritare la stima dei miei amati concittadini.affinché possano intuire che l'impegno, il sacrificio e la focalizzazione sul proprio lavoro, possono portare chiunque ad ottenere risultati positivi. Durante il periodo gli studi universitari presso la facoltà di Scienze Economiche e Bancarie a Siena, ho svolto una serie di lavori per potermi permettere di vivere e studiare fuori sede, dalle notti in albergo come portiere di notte, al volantinaggio in tutta la Toscana, sempre con dignità e soprattutto con la chiara focalizzazione su quello che avrei voluto fare da grande. Ora che lavoro da anni in multinazionali nel settore degli investimenti, ricoprendo ruoli di responsabilità, girando il mondo dall'Asia agli Stati Uniti per gli incarichi di lavoro che mi sono attribuiti, una cosa non l'ho mai dimenticata ee rendergli la vita più piacevole e meno dura.racconto anche ai miei colleghi di Singapore aneddoti e storie che ho vissuto da ragazzo nella mia città, e tutti, da San Francisco a Tokyo conoscono le migliori battute del nostro amato Lino Banfi, l'olio e le sfogliatelle canosine, e soprattutto le opere d'arte e di archeologia che la nostra città ha saputo donare al mondo e che ho ritrovato da New York a Londra passando da Parigi. Nel corso del tempo, tra le varie attività che mi vedono impegnato, sto promuovendo la cultura finanziaria e la gestione del risparmio presso le scuole superiori. Ho appena concluso, con il mio team, un intero anno di formazione presso un liceo di Milano.Canosa, la città delle mie origini, della mia famiglia, ringrazio con tutto il cuore- conclude il- i miei genitori, i miei fratelli, i miei suoceri, i nonni e mia moglie, senza il loro esempio avrei potuto avere una vita diversa."""Nel corso della cerimonia finale, ilè stato consegnato aldalle mani dell'europarlamentaredal presidente del Comitato Premio Diomederimarcando l'importanza dell'educazione finanziaria che consente di acquisire le conoscenze di base da mettere in pratica nel gestire il denaro in modo efficace a partire dalla giovane età. Nella stessa serata è stata anche consegnata alla maestramamma di Michele Scolletta, presente tra il pubblico, una pergamena di benemerenza come testimone di storia, sopravvissuta al bombardamento del 1943 a Canosa di Puglia. Fare memoria della storia è un atto doveroso e utile, finalizzato a connettere la comprensione del passato con il futuro che si intende costruire per un mondo di pace, uguaglianza e progresso.Riproduzione@riservata