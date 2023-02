Siti bonificati: la Puglia prima Regione in Italia a uscire dall’infrazione europea sulle discariche abusive

"La Puglia è stata la prima regione in Italia a uscire dall'infrazione europea sulle discariche abusive. Abbiamo bonificato tutti i 6 siti sotto osservazione. Un motivo di orgoglio e un grande risultato raggiunto grazie alla costante collaborazione con il commissario unico per la bonifica delle discariche, il generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà". Lo dichiara, assessora all'ambiente della Regione Puglia a margine della visita del ministro Pichetto Fratin a Bruxelles al parlamento europeo, incontro in cui il ministro ha elogiato il lavoro del commissario, evidenziando come a livello nazionale siano stati bonificati o messi in sicurezza 69 siti su 81 totali. Tra questi ci sono i 6 siti pugliesi. "Uno di questi è il sito della discarica di Lesina - continua- che è stato in procedura di infrazione per 7 anni, generando un pagamento sanzionatorio di 2 milioni e 800mila euro per l'Italia, e che adesso è stato completamente bonificato dal punto di vista ambientale, con i rifiuti isolati, l'inquinamento sotto soglia e i valori di contaminazione costantemente monitorati. Inoltre, in quell'area in passato degradata, presto sorgerà un bosco, grazie all'intesa con il commissario, Comune e Arpa. Un vero risanamento ambientale e la restituzione dell'area alla collettività. Le azioni di prevenzione e vigilanza per contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti, la bonifica delle discariche abusive e la messa in sicurezza dei siti contaminati sono un caposaldo del lavoro del mio assessorato e dei miei uffici".Un'azione senza sosta che, oltre al recupero dei 6 siti sotto infrazione europea, ha ottenuto numerosi altri risultati. Ricordiamo l'approvazione delper la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nelNel provvedimento sono previste le operazioni di caratterizzazione del villaggio residenziale San Pietro, oltre alla messa in sicurezza e bonifica della falda freatica Costa Morena, della falda freatica Fiume Grande e nell'area Stagni e Saline di Punta delle Contessa.Inoltre, il Mase e la Regione Puglia, sulla base di criteri previsti dai fondi del Pnrr, a breve firmeranno gliper l'attuazione degli interventi di bonifica del suolo deiRisultati che ci gratificano ma non ci appagano - conclude l'assessora - siamo ancora al lavoro per proseguire con determinazione l'azione di riqualificazione ambientale del territorio pugliese".