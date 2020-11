Sicurezza in campagna:incentivare l’innovazione per garantire un livello sempre più alto

E' importantedella sicurezza sul lavoro in agricoltura che nel primi cinque mesi del 2020 ha fatto registrare una riduzione record del 24,7% degli infortuni che per quelli mortali raggiunge un incoraggiante -27%, nonostante sia stato uno dei pochi settori rimasti operativi anche durante il lockdown. E' quanto affermaesprimendo profondo cordoglio per la morte dell'agricoltore Paolo Salvagno, travolto e ucciso da un muletto mentre stava lavorando in campagna nella sua azienda agricola a Bovino (Foggia)., dichiara, presidente di Coldiretti Puglia.– riferisce- con una diminuzione del 20% negli ultimi 3 anni della rilevazione, risultato del grande sforzo nell'ottica della formazione degli imprenditori agricoli. "La Coldiretti si stringe ai familiari del compianto Paolo in questo momento drammatico – afferma il Delegato Confederale di Coldiretti Foggia,– chiedendo a tutte le istituzioni di attivare qualunque intervento utile a sostenere gli agricoltori in campagna negli investimenti sulla sicurezza.Per questo è necessario che le istituzioni a tutti i livelli implementino le opportunità occupazionali nel settore agricolo, attraverso interventi di stabilizzazione del lavoro, garantendo flessibilità e competitività all'impresa, continuità di reddito e sicurezza al lavoratore", concludeE' importante incentivare l'innovazione per garantire un livello sempre più alto della sicurezza sul lavoro in agricoltura – conclude- come con l'avviso pubblico Isi Agricoltura 2019-2020 pubblicato dall'Inail che ha messo a disposizione 2,8 milioni di euro a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del settore agricolo della Puglia.