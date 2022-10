Si allungano le giornate nei luoghi della cultura

Musei, Castelli, Aree e Parchi Archeologici che prolungano le aperture al pubblico, garantendo sia nelle giornate feriali che durante i festivi una maggiore accessibilità alla fruizione dei servizi culturali. L'estensione oraria è stata favorita dall'assunzione, a metà settembre, di 32 nuove unità di personale addetto alla accoglienza, fruizione e vigilanza,distribuito nei vari siti afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia.I nuovi orari sono stati adottati a titolo sperimentale proprio al fine di monitorare la risposta dei visitatori- commentaAbbiamo voluto avviare questa nuova fase nel periodo di naturale calo dei visitatori, che si verifica dopo il periodo estivo e prima dei ponti natalizi. Puntiamo a destagionalizzare i flussi per provare a rendere sempre più i nostri siti punto di riferimento all'interno di itinerari culturali diffusi per una Puglia da visitare tutto l'annoTra le novità più importanti, meritano una menzione particolareil primo, apre sei giorni su sette, aumentando sensibilmente le aperture pomeridiane, sabato incluso, e diventando fruibile anche la domenica mattina; rispetto al pregresso, il Castello di Copertino diventa, invece, visitabile in gran parte dei pomeriggi.«Questo ampliamentoè il coronamento di un percorso di potenziamento anche quantitativo, oltre che qualitativo, dell'offerta culturale cominciato mesi fa grazie alla grande disponibilità del personale addetto alla vigilanza, e che oggi raggiunge un primo importante punto di arrivo, auspicato da anni, grazie all'assunzione di nuovi colleghi che entrano a far parte della grande famiglia della Direzione Regionale Musei PugliaSono attese nei prossimi mesi ulteriori assunzioni che potranno consolidare questo trend. ​