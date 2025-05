Canosa: Torna la Notte Europea dei Musei

In occasione dellain calendarioapriranno le porte al pubblico prolungando eccezionalmente fino a tardi l'apertura. Oltre, quindi, ai consueti orari di ingresso, i luoghi d'arte della. Aperture straordinarie e non solo: nelle cornici suggestive dei monumenti, musica, danza, arte, visite guidate diventano protagonisti di un evento europeo quest'anno giunto alla sua 21esima edizione. «Anche quest'anno - commenta il delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, architetto- abbiamo voluto arricchire le aperture straordinarie serali, già di per sé molto suggestive, con eventi a misura di un pubblico trasversale, nell'ottica di intercettare fruitori di solito impegnati negli orari diurni. Siamo convinti anche che il costo simbolico a 1 Euro incoraggerà ulteriormente il pubblico a trascorre una serata culturale alternativa rispetto al solito sabato sera».Ultimi giorni per visitare laa cura diallestita in un'ala della scuola "G. Mazzini" che resterà aperta al pubblico fino a domenica 18 maggio. Mentre, s, in via straordinaria, sarà possibile visitare la mostra e il Museo a Palazzo Sinesi anche in fascia serale, dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), oltre al consueto orario diurno. Nel corso della serata, la direttrice del Museo condurrà due visite guidate alla mostra, con inizio alle ore 20.30 e alle ore 21.30. (Per partecipare è necessario prenotare all'indirizzo drmpug.museocanosa@cultura.gov.it)alle ore 19.00 ospiterà "Sovrani dell'aria. L'arte della falconeria nell'ora D'oro", il suggestivo volo dei falchi di Angelo Emilio Bergamotti, custode dell'antica arte della Falconeria. Nel Medioevo, la caccia con il falcone era considerata un'attività prestigiosa diffusa tra i nobili come simbolo di coraggio e abilità. Federico II, definendosi "indagatore e amante del sapere", intese la falconeria non solo come passatempo nobiliare, ma come studio rigoroso della natura. L'opera da lui composta, il De arte venandi cum avibus, tratta ornitologia, tecniche di falconeria, addestramento di falchi e cani. Oggi la falconeria è riconosciuta patrimonio vivente dell'umanità e iscritta nella Lista del Patrimonio Immateriale Unesco come elemento transnazionale che accomuna 23 paesi, tra cui l'Italia.Alcon partenza alle ore 20.30 e 21.30, i visitatori potranno prendere parte a visite guidate dedicate alla vita del Carcere di Trani, ospitato dal 1831 al 1974 nell'attuale Castello Svevo della città, visionando anche proiezioni di video a tema. (Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all'indirizzo drmpug.castelloditrani@cultura.gov.it oppure telefonando al n. 0883.506603 entro il 16 maggio 2025).Al, dalle ore 18:30 alle ore 21.30, saranno aperte le porte dei depositi dell'Antiquarium. I visitatori, contingentati in gruppi di massimo 10 persone, potranno partecipare al percorso guidato, dal titolo Canne apre i depositi: un viaggio lungo un secolo di scavi, che rivelerà spazi e strumenti di lavoro generalmente riservati ad archeologi, restauratori, conservatori e studiosi.Al- Fasano (BR) alle ore 20.00 sarà presentato al pubblico, alla presenza del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, un nuovo importante reperto che andrà ad arricchire le collezioni del museo: si tratta di un cratere Apulo a figure rosse attribuibile al Pittore dell'Oltretomba, databile alla seconda metà IV sec. a.C. Acquistato nel 2021 dalla famiglia di Palma presso una casa d'aste di Màlaga con il fine di non far uscire il reperto dal territorio Puglise, si è deciso di rendere questo bene fruibile dall'intera collettività. Tra i musei del territorio, su espresso desiderio dei proprietari, è stato scelto il Museo di Egnazia. Con un atto di comodato d'uso tra la Direzione regionale Musei nazionali Puglia e i proprietari, la famiglia Di Palma, il cratere avrà, a partire da sabato, un posto riservato nel percorso espositivo del Museo di Egnazia.Alalle 20.10 e 21.10 sarà possibile partecipare a visite accompagnate a cura del personale del Museo, prenotabili telefonicamente al numero 080/3481305 o per e-mail al seguente indirizzo: drm-pug.museogioiadelcolle@cultura.gov.itAlal via il primo appuntamento del ciclo di osservazioni astronomiche dal titolo "Con lo sguardo al cielo". Grazie a telescopi di ultima generazione e all'accompagnamento dei divulgatori del Planetario di Bari, a partire dalle 20.00 sarà possibile ammirare e comprendere pianeti, nebulose e galassie, immersi nella suggestiva cornice del Parco.Ala partire dalle 19.30 ospiterà "Glossario contemporaneo: (S)CONFINI – Notte bianca del Liceo Artistico e Coreutico, a cura del Liceo 'De Nittis-Pascali'; l'evento sarà occasione per mostrare l'arte visuale e coreutica espressa dalle creazioni delle studentesse e degli studenti del Liceo che interpretano il tema tratto dalla 60esima edizione della Biennale D'Arte di Venezia intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere". Creazioni installative, lavori scultorei, pittorici, creazioni grafiche, multimediali, progettazioni architettoniche, performance di danza e teatro, contributi al dibattito artistico-culturale costituiranno una risposta delle nuove generazioni al presente complesso e in continuo divenire, un orizzonte creativo, un progetto di comunità che riconosce alla Scuola la titolarità per affrontare un futuro consapevole.Allo staff e la direttrice del Museo propongono un viaggio nel tempo da fare insieme, condividendo racconti sul remoto passato della nostra terra e progetti per il futuro prossimo del Museo e dell'area archeologica di La Croce. Doppio appuntamento: 18.30 e 19.30Presso ladi Bitonto sarà possibile visitare il loggiato dello storico Palazzo Sylos Calò e godere della magnifica vista su Piazza Cavour. I tre turni di visita, con partenza alle ore 19.45, 20.30, 21.15, prevedono una breve introduzione sulla storia e l'architettura del palazzo, a cura dello staff dei servizi educativi, cui seguirà l'accesso alla terrazza e quindi al loggiato. L'accesso al loggiato è consentito a gruppi di 10 persone per volta. Non è prevista la prenotazione obbligatoria; l'inserimento nel turno di visita seguirà l'ordine di arrivo, fino a esaurimento posti.Ala partire dalle ore 20.30 sarà possibile partecipare a visite guidate a cura della direttrice del Museo, al deposito a vista delle stele daunie allestito all'interno della Torre della Polveriera. (Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all'indirizzo drmpug.museomanfredonia@cultura.gov.it Gruppi di max 15 persone, ogni 30 minuti).Alsaranno organizzati tre tour sotterranei del Castello alle 20.15, 21.15, 22.15. Prenotazione consigliata. Info su ilcastellodilecce.it