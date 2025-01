Nel segno dell’arte e della cultura il nuovo anno

Ben 5213 persone hanno scelto di iniziare il nuovo anno nel segno dell'arte e della cultura, approfittando delle aperture museali di mercoledì 1, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. L'affluenza del lungo ponte appena trascorso ha registrato, inoltre, presenze raddoppiate rispetto al 2024, quando furono 2720 i visitatori complessivi delle prime tre giornate festive dell'anno (1, 6 e 7 gennaio). Complici le giornate soleggiate e l'ingresso gratuito del 5 gennaio nell'ambito dell'iniziativa #domenicalmuseo, il boom di pubblico è da ritenersi soddisfacente in tutti i monumenti della Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a conferma che le aperture nei giorni festivi ancora una volta sono state premiate. Tra i Musei più visitati, il Castello Svevo di Bari ha accolto ben 1815 visitatori nella tre -giorni festiva; Castel del Monte, nonostante la chiusura del 1 gennaio, ha ricevuto 1333 presenze in sole 2 giornate festive di apertura; a seguire, con numeri pressoché in linea tra loro, il Castello di Trani, il Parco archeologico di Siponto e il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia. «Anche quest'anno ha vinto la cultura della bellezza - ha commentato il Direttore regionale Musei nazionali Puglia, architetto- Le prime aperture festive del 2025 hanno rappresentato un'occasione colta al volo dai residenti e dai numerosi turisti. Siamo molto soddisfatti perché l'interesse per i nostri luoghi della cultura è cresciuto in modo esponenziale rispetto allo scorso anno: un chiaro segnale che la storia e l'arte della Puglia occupano ormai un posto prioritario nel cuore di visitatori italiani e stranieri»