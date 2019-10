Settimana Nazionale della Protezione Civile

Si è tenuta questa mattina presso la sede deluna giornata formativa organizzata da questa Prefettura d'intesa con la struttura regionale di Protezione Civile nell'ambito "", istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2019 quale momento diNel corso della giornata, il Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilioha illustrato il documento di discussione predisposto dal Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli per la Conferenza Nazionale di domani a Roma alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Responsabile del Centro Operativo Regionale della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia,ha invece presentato le nuoveapprovate dalla Regione Puglia e, nell'ambito dell'attività di debriefing della Campagna AIB 2019, il nuovo "Sistema di allertamento incendi", frutto della convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione "CIMA", per il potenziamento degli strumenti di prevenzione di supporto ai Comuni, con particolare riguardo all'informativa alla popolazione del pericolo incendi"Il Documento di discussione per la Conferenza Nazionale delle Autorità di Protezione Civile, che si svolgerà nella giornata di domani a Roma qualeappresenta un utile momento di confronto con le Amministrazioni e le Strutture operative di protezione civile del territorio. - Ha spiegato il Prefetto di Barletta Andria Trani Emilio-. Al suo interno si evidenzia innanzitutto la innovativa prospettiva di voler realizzare un impegnativo progetto culturale, in sinergia con tutte le componenti del sistema di protezione civile, privilegiando soprattutto il coinvolgimento della popolazione ed, in particolare, dei giovani di ogni età. Con la nuova piattaforma tecnologica "IT-Alert" sarà possibile raggiungere, nell'imminenza di una possibile situazione di emergenza, il maggior numero di cittadini esposti in un'area a rischio, tramite brevi messaggi di testo recapitati direttamente sui loro telefoni cellulari e/o smartphone".