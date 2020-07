Scoperta piantagione di cannabis sul fiume Ofanto

Un'altraè stata scoperta daie dalloI militari, proseguendo i servizi di perlustrazione e rastrellamento dell'agro ofantino disposti dalNei giorni scorsi, hanno individuatoun'altra piantagione di cannabis all'interno di, a breve distanza dal luogo dove avevano già rinvenuto un'altra piantagione ed arrestato in flagranza di reato due cerignolani sorpresi a compiere operazioni di coltura.La piantagione costituita complessivamente daera nascosta da una fitta vegetazione ed era servita da. A protezione della stessa erano state istallate delle foto-trappole. Per giorni interi la piantagione è stata monitorata dai Carabinieri, che hanno verificato lo stato di abbandono della stessa, dal momento che nessuno si è recato sul posto per le operazioni di coltivazione e irrigazione. Le piante, per un peso complessivo di 5 tonnellate, sono state estirpate e sottoposte a sequestro per la successiva distruzione. I militari, sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Foggia, indagano per individuare i responsabili della coltivazione illecita mentre, dagli accertamenti tecnici svolti dai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Foggia, è emerso che dalle piante sequestrate si sarebbero potute ricavare orientativamente oltre 281.000 dosi di marijuana.Nelle scorse settimanehanno individuato ed estirpato, a, altre tre piantagioni di marijuana, sequestrando complessivamente 5769 piante di cannabis ed arrestando in flagranza cinque persone per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.