Scegli senza pregiudizi...orientati ed informati

è il claim dell'sede associata diche domenica scorsa nell'ambito del primoha ospitato i giovani studenti che si accingono ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado. Nella mattinata di domenica, bencurati da docenti e studenti dei 2 indirizzi del Garrone, hanno coinvolto i giovani visitatori. L'indirizzo grafico per la comunicazione visiva, pubblicitaria e web nonché l'indirizzo dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale, sono stati presentati al nutrito numero di visitatori, i quali hanno mostrato entusiasmo e curiosità per questa realtà scolastica canosina, attenta alla persona e al suo percorso formativo. Per gli onori di casa hanno presenziato il dirigente scolastico; la professoressadocente di diritto, economia e legislazione socio sanitaria;le professoressedocenti di tecniche professionali; la professoressareferente inclusione. Le porte della sede scolastica del "Garrone" dia Canosa saranno aperte ancora per quanti vorranno visitarla, studenti e famiglie nei giorni didallecome programmato dal calendario dell'per conoscere l'offerta formativa della scuola.Foto a cura di