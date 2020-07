Sale a 25mila euro il “De minimis” per le imprese agricole

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole dello scorso 19 maggio,. Alla base di una miriade di agevolazioni statali ma soprattutto regionali, il "de minimis" è stato portato dall'Unione europea nel febbraio 2019 a 20mila euro ma occorreva dare operatività concreta al "" per avere finalmente l'importo massimo riportato nel Regolamento n. 316 del 2019,. Una volta accertata la funzionalità del registro, si è potuto procedere alla ripartizione dell'ammontare tra le singole regioni,, e alla pubblicazione del relativo decreto ministeriale."Sebbene si tratti di un importante passo in avanti, basti pensare che sino al 2014 il de minimis è stato pari ad appena 7.500 euro, anno in cui fu portato a 15mila –– parliamo comunque di un importo modesto se paragonato a quello delle imprese non agricole che possono contare su un de minimis a 200mila euro, in situazione standard no-Covid19. Ciò è frutto della convinzione da parte della Commissione Ue che la quota molto importante di bilancio comunitario in favore del settore agricolo non si concilia con aiuti di stato consistenti che potrebbero ledere la concorrenza tra imprese. Purtroppo questa considerazione non tiene conto, però, delle situazioni di blocco degli aiuti del secondo pilastro della PAC, erogati tramite i PSR, come accade attualmente in grandi regioni, come la Puglia. L'agricoltura, pertanto –– non chiede maggiori aiuti ma l'utilizzo di quelli già concessi, in linea con quanto accade in tutti i Paesi industrializzati. Per il futuro, il corretto funzionamento del Registro consentirà anzitutto di semplificare l'accesso delle imprese a tali aiuti ma potrà anche essere la base per ulteriori auspicati incrementi".