Safer Internet Day: Giornata internazionale contro il bullismo

Nell'ambito dellail presidente della Regione Puglia,, ha rinnovato oggi e per il sesto anno consecutivo, nel Liceo "Salvemini" di Bari, la convenzione tra Regione Puglia, Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Consorziale e Ufficio scolastico regionale. La Regione Puglia, insieme con il suo presidente Michele Emiliano, conferma il suoproprio in considerazione della drammaticità del fenomeno della violenza e della prevaricazione, confermato dai dati statistici nazionali e internazionali.ha detto che "la firma di questa intesa tra Regione Puglia, USR e Policlinico per proteggere i nostri ragazzi dalle insidie del web costituisce per un verso un atto di difesa, ma è anche un atto di attacco così possiamo trasmettere o scambiare delle esperienze per gestire la presenza sul web: perché oggi si comincia a stare sul web a tre-quattro anni e si continua per tutta la vita salvo che non venga fuori un'altra tecnologia che superi internet. Bisogna attrezzarli, un po' come facevamo una volta contro il rischio di essere adescati, solo che oggi questo rischio si corre con uno smartphone. Bisogna insomma metterli in condizione di capire in che tipo di giungla sono entrati.Non farli uscire di casa o non consentirgli l'accesso a internet non serve. La difesa non è un taglio delle opportunità: noi dobbiamo attraverso questi strumenti mettere in condizione i nostri ragazzi e anche i loro insegnanti e le loro famiglie di capire cosa accade e di gestire al meglio le situazioni. Una sinergia istituzionale che attraverso le molteplici attività del programma #Teen Explorer, ideato dal servizio di psicologia Giada del Policlinico – Giovanni XXIII di Bari, intende fornire supporto per la realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyber bullismo, adescamento online violenze di rete". Con Emiliano hanno partecipato la direttrice dell'Ufficio scolastico regionaleil direttore generale del Policlinico/Giovanni XXIII,e la dirigente regionaleè il programma di prevenzione dei pericoli per la salute dei bambini e degli adolescenti associati al bullismo, cyberbullismo e adescamento online, ideato dal Servizio di Psicologia-GIADA dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari dell'A.O.U. Policlinico- Giovanni XXIII di Bari, e realizzato in partnership con le ASL regionali.