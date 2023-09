Rosanna Banfi testimonial della XIII Edizione - Evento dei Pugliesi nel Mondo

E' stato ufficializzato ildell'Evento annuale organizzata dell'. Sarà l'attricecanosina doc e figlia di Lino Banfi, socia onoraria. Nell'anno 2008, le fu assegnato il Premio Internazionale "Pugliesi nel Mondo" – I° Edizione. L'Edizione 2023 si svolgerà nella Città di origine, nel Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia ed è in calendario sabato 16 dicembre 2023. Durante l'evento saranno premiati 15 Eccellenze pugliesi nati o avente origine che vivono in altri Paesi e in altre regioni italiane. Inoltre, ci saranno esibizioni di artisti "top secret al momento", naturalmente "made in Puglia". Presentatrice dell'iniziativa, la conduttrice radiotelevisiva, la "Voce di Radio Monte Carlo", altra eccellenza pugliese.