A Canosa il prestigioso Premio Internazionale "Pugliesi Nel Mondo"

La Città di Canosa di Puglia ospiterà ladel prestigiosoche si svolgerà nel. L'evento, che viene sempre patrocinato da numerosi enti istituzionali regionali, nazionali ed esteri è una iniziativa, unica nel suo genere. Sarà occasione per promuovere la Città con le sue bellezze e il territorio della provincia Barletta Andria Trani con le sue Aziende e loro prodotti. All'evento, in calendarioparteciperanno illustri ospiti e nell'occasione saranno premiateche si sono distinte e dato prestigio all'Italia, alla Puglia e/o ai Paesi ove vivono. Inoltre, si esibiranno artisti pugliesi nati o avente origine nella regione. In quel periodo, sarà anche possibile organizzare iniziative collaterali (artistiche, culturali, culinarie e sportive) coinvolgendo associazioni ed enti di ogni genere presenti sul territorio.La manifestazione, che vedrà la partecipazione di diplomatici, mass media, autorità istituzionali e corregionali e non, provenienti anche da Paesi lontani, assicurerà una notevole visibilità nazionale e internazionale anche per i nostri partners che vorranno sostenere l'iniziativa, sponsorizzandola. Sul sito web Associazione Internazionale Pugliesi Nel Mondo è in visione il Regolamento per le candidature e il Bando per il Premio. Eventuali candidature da proporre alla Commissione esaminatrice possono essere inviate, insieme a un Cv. aggiornato anche via email, lo stesso per informazioni di qualsiasi genere a:Nell'occasione, riferiscono gli organizzatori "desideriamo ringraziare tutte le Amministrazioni Comunali che si sono candidate e che si sono proposte per lo svolgimento dell'Edizione 2023 nella propria Città".