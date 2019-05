Risorse per i piani della mobilità ciclistica

Laha avviato ilattivando ilin coerenza con la visione strategica regionale ampia e diversificata in materia di mobilità sicura e sostenibile. Il progetto "Piano…in bici", condiviso con UPI e ANCI, interviene a favore della tutela della sicurezza dell'utenza debole e si rivolge agli enti locali pugliesi interessati ad avviare un percorso di crescita professionale, con l'obiettivo di supportare la redazione deiLaconsiste in un percorso formativo sperimentale rivolto ai tecnici degli enti locali. Nello specifico si tratta di un corso di approfondimento suicome strumento di riqualificazione urbana e qualità di vita, di 18 ore complessive, organizzato con il coordinamento tecnico-scientifico del Politecnico di Bari. Sede del corso la Fiera del Levante di Bari. A giugno partirà la sessione rivolta agli enti delle province di Taranto e Foggia,a settembre per la Città Metropolitana di Bari.La seconda fase diconsisterà in un cofinanziamento per gli enti locali impegnati nella redazione deiattraverso la pubblicazione di un bando a sportello diLa partecipazione al percorso formativo costituirà ulteriore parametro di valutazione per l'assegnazione del cofinanziamento."Diamo agli enti locali una nuova opportunità per dotarsi di Piani dedicati alla mobilità ciclistica, in un momento in cui anche la Regione Puglia è alle prese con la redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica – ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità,-. I Piani rappresentano lo strumento di pianificazione della rete dei percorsi ciclabili comunali e provinciali, in accordo con l'ossatura delle ciclovie regionali, e di programmazione degli interventi per lo sviluppo e la promozione della mobilità ciclistica negli ambiti urbani. "L'obiettivo è raggiungere elevati livelli di mobilità sostenibile, in coerenza con le direttive europee e gli ineludibili impegni assunti dall'Italia in sede internazionale in tema di decarbonizzazione e tutela dell'ambiente – continua l'assessore Giannini -.I Comuni interessati a partecipare al percorso formativo possono avanzare la propria candidatura alla Sezione Mobilità e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale della Regione Puglia.