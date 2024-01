Riparte Tango-Circular: le attività di informazione dedicate al riciclo e il riutilizzo delle materie plastiche in agricoltura

Per mitigare l'inquinamento e impedire a sostanze chimiche tossiche di penetrare nel suolo e nel cibo, occorre ridurre l'uso della plastica in agricoltura. Servono quindi esperti del settore che sappiano non solo gestire i rifiuti agricoli, ma anche differenziarli in maniera corretta. Per questo Confagricoltura Bari-BAT riparte con il secondo ciclo di attività delrealizzato, tra gli altri, in collaborazione con Enapra e l'Università degli Studi della Basilicata. Saranno quattro le giornate,, durante le quali si discuterà dei temi legati alle grandi sfide che l'umanità si trova ad affrontare: convertire lo scarto e i rifiuti in nuova materia prima ottimizzando il ciclo di vita dei prodotti e innescando un virtuosismo tra produzione, riutilizzo e riciclo. Non potendo fare a meno dell'utilizzo della plastica nel comparto agricolo (si utilizza per teli, reti, serre, contenitori e tubature per l'irrigazione), è opportuno formare le nuove generazioni al fine di avviare un'economia circolare. Nel corso delle giornate verrà descritto il quadro normativo di riferimento, verranno presentate le principali questioni giuridiche, organizzative e aziendali che emergono in questo settore. "Il corso si pone l'obiettivo di focalizzare le migliori pratiche e operazioni all'interno delle aziende per ottimizzare l'efficienza tecnica ed economica, assicurando il riciclo della plastica – ha spiegato il presidente di Confagricoltura Bari-Bat,- Una volta recuperate dai campi, le materie plastiche vengono solitamente lavate per eliminare sabbia, residui di vegetali e agrofarmaci, prima di essere lavorate. Il materiale può quindi essere riutilizzato per produrre nuovi articoli in modo sostenibile e restituire reddito agli agricoltori virtuosi: è questo quello che vogliamo approfondire insieme agli iscritti al corso"L'obiettivo del progetto è quello di fornire agli agricoltori e stakeholders interessati una formazione gratuita per acquisire abilità e conoscenze e per consentire soluzioni per una gestione sostenibile dei rifiuti agricoli. L'iniziativa, che si svolgerà presso la sede di Confagricoltura in piazza A. e N. Sorrentino 6prevede il riconoscimento di crediti formativi professionali per ODAF BARI - Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Federazione regionale degli Agrotecnici - Regione Puglia.