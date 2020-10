Riccardo Miracapillo: Nuovo Dirigente SUAPE

E' lil nuovo Dirigente, a tempo determinato ex art. 110, del III Settore "SUAPE, Programmazione Territoriale, Agricoltura, Commercio e Attività Produttive".che subentra all'Architetto Annamaria Fabrizia Gagliardi il cui incarico è scaduto lo scorso 30 settembre, è stato individuato al temine della procedura di evidenza pubblica cui sono pervenute sette candidature, ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso l'Università di Bari, e, tra gli altri, ha ricoperto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico a tempo indeterminato del Comune di Andria. Nel suo curriculum lvanta, tra gli altri titoli, il Master di II Livello in Urban Regeneration and Management conseguito presso l'Università LUM Jean Monnet. Al neo Dirigente del III Settore vanno gli auguri di buon lavoro dell'Amministrazione Comunale.di Canosa di Puglia.