Regione Puglia: Nuovo regolamento in materia di artigianato

Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia ha emanato un nuovo regolamento regionale in materia di artigianato. Il testo del regolamento è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione. Il R.R. 7/24, "Regolamento attuativo dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese)", per quanto concerne le modalità di tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane e delle relative sezioni provinciali, prevede che l'istanza d'iscrizione debba essere presentata in modalità telematica mediante Comunicazione Unica, corredata dalla Dichiarazione di possesso requisiti impresa Artigiana, da tramettere contestualmente al Suap.L'art. 5 regola lamentre l'articolo successivo stabilisce termini e modalità per i ricorsi in via amministrativa ammessi davanti alla CRAP avverso i provvedimenti in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo Imprese artigiane. Vengono regolamentati, inoltre, la costituzione, la struttura, il funzionamento e le modalità di accreditamento dei Centri di Assistenza tecnica per l'Artigianato (CATA), che concorrono all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese artigiane (artt. 8-11).Particolare attenzione è dedicata al riconoscimento delle imprese e delle produzioni storiche, artistiche e tradizionali dell'artigianato pugliese: la Regione adotta provvedimenti tesi alla certificazione e al riconoscimento di queste imprese mediante la definizione di requisiti e procedure per l'utilizzo di specifiche denominazioni/marchi/loghi identitari e/o di qualità, in collaborazione con le articolazioni regionali e territoriali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art.12). L'articolo 11 prevede la possibilità per le imprese pugliesi di richiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del relativo settore inoltrando apposita domanda alla CRAP.