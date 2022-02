Razzia di rame ad un campo fotovoltaico

Un'altra razzia di rame è stata perpetrata ai danni di un campo fotovoltaico funzionante in agro del comune di San Ferdinando di Puglia. Predoni sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato scorsi asportando metri e metri di cavi di rame che hanno fatto cessare le attività del campo fotovoltaico. I titolari hanno denunciato l'accaduto alle autorità competenti mentre stanno cercando di acquistare altri cavi di rame che al momento molti magazzini del territorio sono sprovvisti. Sono gravose le difficoltà per ristabilire le funzionalità del campo.e utilizzato nell'industria e nell'elettronica in particolare, per i cavi di collegamento, tanto che il prezzo negli ultimi mesi è alle stelle nei mercati e nelle borse mondiali. A mettere gli occhi sul rame però non ci sono solo imprenditori e fondi di investimento ma anche la criminalità, sempre attenta alle opportunità che il mercato nero può offrire. Le cronache quotidiane riportano che isono in aumento e causano danni ingenti sia agli enti pubblici (ferrovie, telefonia, elettricità, elettronica) e a tante aziende industriali. Molte volte, i furti di rame sono effettuati in piccola scala e non si riesce a risalire ai responsabili ma al contempo provocano disservizi e costi di riparazione per rimettere in sesto gli impianti industriali che hanno subìto il furto.