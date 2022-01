Puglia: prima regione per copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica

La Puglia è la prima regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica 5-11 anni. In Puglia il 27.4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una media italiana del 15.1%.. Il 47% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la III dose (+4% rispetto alla media italiana). Da giovedì 6 gennaio infine sono state somministrate 1..841 prime dosi per gliNella giornata di ieri nella Asl Bt sono stati effettuate 1977 vaccinazioni di cui 1533 pediatriche. Tra quelle somministrate ai bambini tra i 5 gli 11 anni 313 sono state fatte a Bisceglie,, 409 a Barletta, 277 ad Andria, 331 a Trani e 105 negli ambulatori dei pediatri di libera scelta. Per facilitare la vaccinazione dei più piccolisi terranno altri open day senza prenotazione dalle ore 15,00 alle 18,00 ad Andria, Barletta e Bisceglie.