Premio Diomede: In corso le segnalazioni per la XXIII Edizione 

Il Comitato "Premio Diomede" d'intesa con il Comune di Canosa di Puglia, organizza la. Con esso si vuole dare lustro e risonanza ai personaggi di origine pugliese per nascita, discendenza entro il 2° grado di parentela in linea diretta che si sono distinti per la loro opera meritoria in campo culturale, artistico, economico, scientifico, sportivo e sociale. Altresì si vuole premiare il personaggio pugliese che ha prodotto, con la sua opera, una ricaduta positiva sulla conoscenza e valorizzazione del territorio. Il Premio Diomede si articola in cinque sezioni:A), al personaggio vivente, originario o da sempre residente a Canosa;B)al personaggio vivente di origine pugliese;C)al personaggio non più in vita, canosino o di origine pugliese;e, attribuito dal Comitato, a suo insindacabile giudizio al personaggio che si è distinto per la sua opera meritoria;riconoscimento attribuito dal Comitato a giovani promesse che si sono distinte in vari ambiti.Il personaggio di cui alle sezioni A, B, C viene individuato attraverso segnalazioni fatte da enti pubblici o privati che non hanno finalità lucrative (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Scuole, Università, Enti territoriali, Parrocchie, altri). Anche il singolo cittadino può esprimere proprie segnalazioni, allegando gli estremi di un documento di riconoscimento. Si potrà esprimere con apposita domanda di partecipazione solo una segnalazione per sezione. La domanda dovrà pervenire entro il 14 maggio 2022, in busta chiusa all'attenzione del Pvia Arnaldo da Brescia nr.11 – 76012 Canosa di Puglia(BT) o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail:Dovrà essere accompagnata da: dati identificativi del segnalatore; breve presentazione del personaggio da candidare, suo curriculum vitae e recapito; impegno del segnalatore a collaborare col Comitato organizzatore per i contatti da intraprendere con il candidato in caso di sua premiazione. Le domande prive della suddetta documentazione non verranno prese in considerazione. Tutta la documentazione inviata non sarà restituita e rimarrà agli atti del Comitato organizzatore. Il modello di domanda e la copia del regolamento potranno essere visionati e scaricati direttamente dai siti internet: www.premiodiomede.itPer ulteriori informazioni è attiva l'utenza telefonica n. 3396068416 negli orari ufficio dal lunedì al venerdì. Negli ultimihanno ricevuto, tra gli altri, il:il generale Tommaso Petroni(2021); il dottor Sabino Luzzi(2020)i; il dottor Sergio Fontana(2019); Monsignor Pasquale Iacobone(2018), il generale Vito Augelli(2017) ;l'imprenditore Nunzio Margiotta (2016); l'ingegnere Serafino Vassalli(2015); il poeta Sante Valentino(2014); la campionessa Stefania Sansonna(2013)e il generale Pasquale Lavacca(2012). Tutte personalità di spicco che hanno dato un notevole contributo alla crescita culturale e sociale e alla promozione del territorio attraverso le loro opere in Italia e all'estero.