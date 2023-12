“Preferisco le stelle”, il nuovo romanzo di Tommy Dibari

Da pochi giorni è nelle librerie, il nuovo romanzo dal titolodello scrittore e psicologo barlettano. A distanza di cinque anni dalla sua ultima pubblicazione, l'autore si presenta con una nuova opera, perincentrata sulla storia di un "eroe involontario", con la quale sembra voler affidare come mai prima la sua idea del mondo, del destino umano.ricostruisce la vita di, giovane pugliese laureato in lettere e filosofia sogna di fare l'insegnante. In attesa di un concorso che sembra non arrivare mai, sbarca il lunario lavorando come cameriere nel pub di un amico. Quando dal Ministero dell'Istruzione giunge conferma dell'ennesimo rinvio della pubblicazione del concorso, a Michele non resta che accodarsi ai tanti amici del sud che si preparano per i concorsi delle forze armate. Superate brillantemente le prove preselettive, gli viene notificata come destinazione di lavoro Milano. È nel capoluogo lombardo che la vita di Michele si intreccia con un destino da "eroe involontario". Una notte, mentre è a lavoro, al centralino giunge una telefonata: è una bimba che chiede di rintracciare sua madre. Durante la conversazione il protagonista scopre che la mamma della piccola è morta a causa di un incidente automobilistico. Michele, a quel punto, accetterà di indagare tra le nuvole.La vita di Michele – spiega- è una storia di questi tempi, quella di tanti giovani che cercano di costruirsi un futuro, brandello dopo brandello, ma spesso gli eventi ne stravolgono l'immaginario. Questo romanzo è una dedica a tutte le persone che riescono a navigare anche nella tempesta, di notte, aspettando le stelle.Autore di importanti programmi tv Rai e Mediaset e Telenorba,conta alle sue spalle una lunga carriera letteraria, con vari testi di successo come il suo primo prodotto letterarioe il romanzo autobiograficopubblicato da Cairo Editore nel 2015. La Puglia sempre al centro di diversi suoi romanzi, come inedito sempre da Cairo Editore, un libro in cui racconta la sua "malattia" per la scrittura, le lezioni con gli adolescenti, con i pazienti dei centri di salute mentale e con i detenuti del supercarcere di Trani. E ancheromanzo che è diventato anche un documentario e scelto per una rappresentazione teatrale. Nel 2018 ha pubblicato il suo quinto romanzo, un libro su Pietro Mennea, un ritratto del tutto originale del grande velocista di Barletta. Nella scorsa estate, a, lo scrittoreha ricevuto ilper laStraordinaria capacità di comunicare e divulgare tematiche di interesse collettivo come quelle psicologiche, sportive, di scrittura creativa, editoria, di cinema e teatro, attraverso canali di informazione tecnologici come i social media ma anche attraverso libri, televisione, internet, coinvolgendo e valorizzando l'ampio patrimonio di risorse umane del territorio.Un lavoro profondo svolto negli anni da parte dello scrittoreal fine di conoscere le reali esigenze della società, in particolare quelle degli adolescenti con le loro fragilità.