Ponte del 1° Maggio in agriturismo: profumi e sapori di primavera tra Bari e BAT

Sole, natura e buon cibo. Prove tecniche d'estate con il ponte del. Tanti sono gli italiani e stranieri che hanno scelto la Puglia per trascorrere queste giornate all'aria aperta, all'insegna della natura e della scoperta della storia, delle tradizioni e soprattutto del buon cibo a tavola. Gli agriturismi quindi diventano meta prediletta per chi ha scelto di concedersi una pausa in queste giornate primaverili. Confagricoltura Bari -BAT è pronta a vivere una nuova stagione con grandi novità per il settore: " In occasione del consiglio direttivo della nostra organizzazione - ha spiegatopresidente di Confagricoltura Bari-BAT- abbiamo illustrato ai nostri soci le grandi novità legate al mondo degli agriturismi. Grazie a un lungo lavoro svolto in sinergia con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e al Presidente della Commissione Agricoltura, Francesco Paolicelli, siamo riusciti a modificare la normativa sugli agriturismi"."Abbiamo raggiunto ottimi risultati - spiegapresidente di Agriturist Puglia - siamo riusciti a introdurre il concetto di multifunzionalità dando all'imprenditore agricolo la possibilità di diversificare la sua attività.. È consentito l'aumento dei posti in struttura, portati da 40 a 50. Infine - conclude - sarà possibile promuovere i prodotti locali permettendo ai gestori di far vivere esperienze uniche all'interno della struttura legate alla conoscenza e ai saporai del territorio".grazie a un'offerta sempre più attenta alle esigenze di chi vuole trascorrere del tempo all'insegna della natura, ma anche di chi approfitta per far conoscere, soprattutto ai bambini, il mondo agricolo.