accoglie con favore l'approvazione all'unanimità, da parte del Consiglio Regionale della Puglia, della legge che disciplina l'attività di oleoturismo. Un passo importante che riconosce il valore strategico della filiera olivicola-olearia, non solo in termini produttivi ma anche culturali e turistici. "L'oleoturismo rappresenta una straordinaria occasione per gli imprenditori delle province di Bari e Bat, le aree a maggior produzione olivicola a livello regionale, per rafforzare il legame tra territorio, agricoltura e turismo sostenibile – ha dichiaratopresidente di Confagricoltura Bari-BAT - L'ottimo lavoro portato avanti dall'assessore Donato Pentassuglia e dal Presidente della IV Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli ha promosso una legge regionale approvata all'unanimità dal Consiglio lo scorso 27 maggio, che coglie il senso profondo di questa visione, ma ora è fondamentale accompagnarla con misure concrete per favorire l'adesione delle imprese olivicole. Serve un supporto reale, economico, tecnico e formativo, affinché le aziende possano trasformare le nuove norme in una vera e consapevole opportunità di crescita".sottolinea come le province di Bari e BAT con la loro millenaria vocazione olivicola e la ricchezza di oli DOP e IGP, abbiano tutte le carte in regola per costituire un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo nel settore dell'oleoturismo. "Non dimentichiamo che, accanto alla valorizzazione dei prodotti e dei paesaggi rurali, l'oleoturismo - aggiunge- è anche una risposta alla necessità di diversificare i redditi aziendali per gli imprenditori agricoli e della filiera agroalimentare, favorendo la multifunzionalità dell'azienda agricola, specialmente in un momento di grande incertezza per il settore primario."esprime infine l'auspicio che il nuovo impianto normativo possa tradursi nel consolidamento della collaborazione interna alla filiera tra istituzioni, imprese e territori, con un ruolo particolarmente importante assegnato a Op, cooperative, consorzi e frantoi, promuovendo così un modello di sviluppo agricolo integrato e durevole, che consenta lo sviluppo della conoscenza della pratica olivicola e di una vera e propria cultura dell'olio, eccellenza della nostra terra.