Opportunità di contributi e agevolazioni fiscali per l’agricoltura

Martedì 11 marzo, alle ore 16:30, nella Sala Consiliare di Noicattaro(in Via Pietro Nenni, n. 11), si svolgerà un convegno dedicato ai Bandi CSR pubblicati dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia. I bandi prevedono finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti di olivo, uva da tavola, ciliegio e agrumi, offrendo un'opportunità fondamentale per l'innovazione delle imprese agricole del territorio. L'incontro rappresenta un'occasione unica per approfondire temi cruciali come la concentrazione delle Misure, le agevolazioni fiscali per la Zona Economica Speciale (ZES) e il credito di imposta 4.0 e 5.0, misure pensate per sostenere l'innovazione e la transizione digitale nel settore agroalimentare.- dichiarapresidente di Confagricoltura Bari Bat- La possibilità di ottenere finanziamenti per nuovi impianti di coltivazione ortofrutticola e la rigenerazione olivicola è una grande opportunità, soprattutto per le aziende che vogliono crescere e diversificare la loro offerta. Inoltre –continua Del Core - le agevolazioni fiscali come il credito di imposta 4.0 e 5.0 e le misure previste per la ZES, sono strumenti essenziali per affrontare le sfide economiche e tecnologiche del nostro tempo. Invito tutti gli imprenditori agricoli a partecipare al convegno, per comprendere come accedere a queste risorse e come sfruttarle al meglio per garantire un futuro prospero all'agricoltura pugliese". Nel corso dell'incontro promosso dal Comune di Noicattaro, dopo gli interventi di Raimondo Innamorato (sindaco di Noicattaro) e Vito Fraschini (assessore all'agricoltura del comune di Noicattaro) i rappresentanti del mondo imprenditoriale insieme a tecnici ed esperti di Confagricoltura condurranno un dibattito con i produttori presenti e forniranno chiarimenti dettagliati sulle modalità di accesso ai fondi, sulle opportunità fiscali e sulle possibili sinergie tra i diversi incentivi.