Antonello Bruno, alla presidenza di Confagricoltura Puglia

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo di Confagricoltura Puglia, che guiderà la federazione regionale per il prossimo triennio. Alla presidenza è stato eletto60 anni), avvocato di Brindisi,figura di comprovata esperienza e profonda conoscenza del mondo agricolo pugliese. Antonello Bruno, che subentra a Luca Lazzàro, dimessosi prima di candidarsi a sindaco a Taranto, avrà i vicepresidenti Michele Lacenere e Pasquale De Vita. "La fase che stiamo attraversando è decisiva per tutelare e perorare la causa degli agricoltori nelle sedi istituzionali regionali – dichiara, presidente di Confagricoltura Bari-Bat – e bisogna farlo con tutte le energie e le competenze che Confagricoltura sa esprimere, interpretando le istanze provenienti dai diversi territori provinciali. Crediamo che Antonello Bruno, con la sua esperienza e la sua competenza, sarà perfettamente in grado di rappresentare al meglio le necessità di tutti gli agricoltori pugliesi nostri associati, facendo una equilibrata sintesi tra le esigenze manifestate dalle Unioni provinciali. Siamo certi che porterà avanti un'azione efficace e determinata a favore degli imprenditori agricoli della nostra regione. Per questo lo abbiamo sostenuto convintamente e votato all'unanimità". Confagricoltura Bari-Bat, nel rinnovare i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente Bruno, assicura il proprio pieno contributo al raggiungimento degli obiettivi che Confagricoltura Puglia si porrà. "Saremo in prima linea – aggiunge– anche grazie alla consolidata capacità dei componenti del direttivo espressi dal nostro territorio, il prof. Franco Contò e il dott. Michele Lacenere, quest'ultimo eletto vicepresidente regionale".