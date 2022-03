Perché sto con Giuseppe Tomaselli

Quando nel 2017, sostenuto da tre liste civiche, ho proposto alla Città la mia candidatura a Sindaco di Canosa di Puglia, l'ho fatto per mettere al servizio della Comunità l'esperienza professionale eMa quella decisione era maturata soprattutto perché mi proponevo di inaugurare una stagione di pacificazione in una comunità nella quale ogni iniziativa di sviluppo era stata per decenni penalizzata da un contesto caratterizzato da una permanente conflittualità che negli anni aveva assunto livelli patologici. Serviva qualcosa di nuovo ma anche occorreva reclutare, senza i condizionamenti della appartenenza partitica, persone di alto profilo professionale in grado assicurare una amministrazione della cosa pubblica non più affidata al pressappochismo ed al dilettantismo che avevano prodotto una città inospitale sia per gli insediamenti produttivi, costretti a delocalizzare, che per i nostri figli, costretti a cercare prospettive dignitose di lavoro in altre città. Non approdai al ballottaggio perché il neonatomi superò di una esigua manciata di voti. Manifestai in uno scritto la mia delusione ma anche il rispetto per la scelta dei cittadini che comunque avevano, con la elezione del Sindaco Cinque Stelle, indicato con chiarezza l'esigenza di voltare pagina rispetto ad una politica che non era stata in grado di invertire il progressivo declino economico e sociale. In Consiglio comunale salutai con soddisfazioneCon altrettanta franchezza manifestai il mio fermo dissenso rispetto ad alcuni provvedimenti che invece ritenevo deprecabili sempre nell'esclusivo interesse dei cittadini. Quanto accaduto dopo è noto a tutti: dalla sostituzione dei suddetti assessori ai continui atteggiamenti polemici e offensivi nei miei confronti, fino alle mie motivate dimissioni; dai ritardi alla totale assenza di dialogo e di partecipazione attiva dei cittadini a progetti e decisioni fondamentali per il futuro della città,dall'esodo di importanti aziende canosine al dilagante abusivismo e alla totale assenza di empatia del Sindaco verso i cittadini e verso le Istituzioni e gli Enti coinvolti nei delicati procedimenti amministrativi in itinere. Questo tuttavia non vuol dire che si debba tornare indietro. Al contrario la direzione intrapresa dal Movimento Cinque Stelle resta valida in termini di rinnovamento per metterci alle spalle il familismo amorale e vecchi condizionamenti che hanno imbrigliato l'azione amministrativa. Occorre però affidarla. Serve concordia, per citare Sallustio "concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur". Per questo ho deciso die auspico che questa volta i cittadini sappiano scegliere un cambiamento serio ed affidabile.(Movimento Schittulli)