Patto di Amicizia tra Comune di Canosa e Sindaci della Prefettura  di Saga

Nel pomeriggio odierno anella sala consiliare del Comune sono stati ospitati i sindaci didella, area del sud delche dista solo 600 chilometri dala città che sarà il cuore pulsante di Expo 2025. Per gli onori di casa ed i saluti istituzionali sono intervenuti: il sindaco di Canosa di Puglia,; l'assessore alla cultura; l'assessore alle politiche sociali,; il consigliere comunale; lo chefe la portavoce del sindaco. Nel corso dell'incontro i sindaci hanno firmato un protocollo per instaurare una "proficua amicizia che miri ad uno scambio interculturale teso alla promozione dei territori, allo sviluppo socio economico e alla valorizzazione turistica il tutto improntato sull'Amicizia reciproca."Mettere in comune conoscenze e esperienze in ambito agricolo e realizzare programmi promozionali sull'educazione alimentare. Sono solo alcuni obiettivi dell'accordo di cooperazione e partenariato siglato stamani dall'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,, dal presidente dell'associazione dei sindaci delle Città di Saga e della Fondazione per lo sviluppo dei Comuni della Prefettura di Saga,, e dal presidente dell'associazione dei Paesi e dei villaggi della Prefettura di Saga,. A Bari, sono arrivati sindaci e rappresentanti giapponesi da 20 città e paesi della Prefettura di Saga. Il Dipartimento Agricoltura oggi ha accolto i sindaci delle Città di Ogi, Karatsu, Takeo, Taku, Kanzaki, Ureshino, e dei Paesi e villaggi di Shiroishi, Kamimine, Yoshinogari, Kiyama, Miyaki, Genkai, Arita e Omachi che continueranno il loro giro in Puglia visitando anche alcune aziende agricole."La Puglia è terra di storia millenaria, di arte e di cultura. Siamo orgogliosi che parte importante della nostra cultura sia quella legata alle nostre tradizioni agroalimentari, uniche al mondo per ricchezza e salubrità, come sancito dall'UNESCO con il riconoscimento della Dieta Mediterranea Patrimonio immateriale dell'Umanità – ha ricordato, dando il benvenuto alla delegazione giapponese – e che oggi riconosciamo anche in questo Patto di Amicizia. Naturalmente il Giappone, che ospiterà l'Expo 2025, è un mercato importantissimo in termini di export ed è per noi vitale aprirci a nuovi orizzonti: oggi lo abbiamo fatto riallacciando una stretta relazione con la Prefettura di Saga, sospesa solo a causa della pandemia da COVID-19. Guardiamo al futuro in termini concreti e coerenti, partendo dall'agricoltura che è parte di tutti noi".Come ricordato anche da, i primi contatti tra la Puglia e la Prefettura di Saga risalgono al 2015, con la visita dei primi 38 funzionari giapponesi: "La Puglia e la Prefettura di Saga sono molto simili, anche geograficamente – ha sottolineato il presidente dell'associazione dei sindaci delle Città di Saga e della Fondazione per lo sviluppo dei Comuni della Prefettura di Saga – e per noi l'agricoltura è fondamentale. Gli scambi di conoscenze per noi sono fondamentali e siamo molto interessati in particolare al funzionamento delle Masserie Didattiche che affiancano alla produzione agricola e zootecnica la mission sull'educazione alimentare".Dal 2016 il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura,, cura una serie di scambi tecnico-istituzionali con i referenti della Prefettura di Saga. Il Patto d'Amicizia sigla quindi una collaborazione di lungo corso e sarà destinato: alla promozione dei programmi di studi sulle politiche a favore dell'agricoltura di entrambe le parti; alla realizzazione dei programmi promozionali dell'educazione alimentare, della qualità prodotti alimentari legati al territorio, della multifunzionalità delle imprese agricole (masserie didattiche, agriturismo, agricoltura sociale) e cooperazione in tali campi e lo scambio di informazioni utili; a scambi culturali e promozione del patrimonio culturale di entrambi i territori, soprattutto per il sostegno alle iniziative di marketing territoriale e del turismo sostenibile legato all'agricoltura e ai suoi prodotti; al rafforzamento istituzionale e promozionale dello sviluppo delle risorse umane nei settori legati all'agricoltura."Sono felice per questo Patto di Amicizia e siamo convinti che la diversità sia una ricchezza da utilizzare in agricoltura – ha concluso il direttore del Dipartimento Agricoltura,–. Per noi è un onore continuare questo viaggio e questa cooperazione tra le rispettive istituzioni".Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e la Fondazione per lo sviluppo dei Comuni della Prefettura di Saga avranno, per i prossimi cinque anni, il compito di garantire una serie di iniziative di cooperazione previste dal Patto di Amicizia, che sarà rinnovato tacitamente salvo nuovi accordi. A suggellare il valore del protocollo d'intesa è stata donata ai rappresentanti della Prefettura di Saga una ceramica di Grottaglie, che rappresenta l'ulivo, con una scritta commemorativa del Patto di Amicizia tra Regione Puglia e Prefettura di Saga.Saga vanta numerose meraviglie naturali, storiche e artistiche. Qui è nata l'arte della ceramica giapponese, in particolare nei centri di produzione storici della ceramica come Karatu, Arita e Imari, influenzata dalla cultura cinese e coreana. Il Museo storico del Castello di Saga e di Nagoya sono la testimonianza del passato feudale di Saga, mentre tra le attrattive naturali sono annoverate le grotte sottomarine di Karatsu, la pineta dell'arcobaleno (Raibow Pine Grove), la foresta di pini neri che si estende per cinque chilometri da est a ovest lungo la baia di Karatsu.Riproduzione@riservata