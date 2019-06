Onorificenza di Cavaliere al Comandante Savino Silecchia

Nel corso dellaquesta mattina si è svolta anche la cerimonia del conferimento dei titoli di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nella mani di S. E. il Prefetto della BAT, Dottornella prestigiosa cornice storica e architettonica del Castello Svevo di Barletta. Tra i destinatari del Titolo rendiamo omaggio alla persona diL'onorificenza si inserisce nel contesto di un curriculum che di seguito riportiamo ad attestare il merito di un servizio, dove si intrecciano doti umane e competenze professionali di una persona aperta alla comunità civile e religiosa nel ruolo militare di tutela della legge e della cosa pubblica, al servizio delle Istituzioni di Governo.natio di Trinitapoli quest'anno compirà sessanta anni. Diplomatosi nell'Istituto Tecnico Industriale di Barletta come Radiotecnico, emigra nel Friuli nel '77 per lavoro presso la Zanussi. Nel prestare il servizio di Leva entra con concorso pubblico nell'Arma dei Carabinieri nel 1978 come Sottufficiale con le competenze nell'area delle Telecomunicazioni. Nel '78, periodo travagliato dal terrorismo delle Brigate Rosse, viene assegnato all'attività operativa della Territoriale. Nella prima sede nel '78 frequenta la Scuola Allievi di Velletri in provincia di Roma e in seguito a Firenze dal '79 all'80. Viene promosso nell'80, Vice Brigadiere ed assegnato alla Legione dei Carabinieri di Ancona e alla Compagnia di Fermo dall'80 all'81. Da Fermo,viene assegnato al Tribunale di Bologna dove si svolgevano i processi alla Brigate Rosse.Come per ogni Carabiniere gli affetti familiari si intrecciano al servizio militare e Silecchia sposo viene trasferito a Napoli nel 1982 e per cinque anni nel servizio di Radio Mobile a San Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento, dove viene nominato Vice Comandante dal 1987 al '90. In seguito, viene nominato Comandante a Baselice in provincia di Benevento dal 1990 al '95 e dal 95 al '97 tornando a San Bartolomeo in Galdo. Giungendo nel 1997, il Comandante Savino Silecchia, coniugato con due figli, un maschio e una femmina affermati in una carriera professionale civile, approda alla Stazione dei Carabinieri di Canosa con il grado di, promosso con il grado di Luogotenente nel 2004 e Luogotenente in Carica nel 2018.Degno di nota, il ruolo svolto nel 2014, nel Bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, per la Mostra storica promossa dale curata dal Tenente Elpidio Balsamo. Il Suo coordinamento ha posto in legame tra la storia riscoperta a Canosa dopo l'Unità d'Italia ed il Museo Storico di Roma. Lo stesso Comandante ha accolto nella sede di Canosa la stampa-quadro della ricerca storica dellanell'onore del motto dell'Arma dei Carabinieri:motto suggellato nel 1914. Il Comandante titolare Savino Silecchia sul petto della divisa riporta giànel 2004 per anzianità di servizio militare;al merito di lungo comando nel 2007;al merito di dieci lustri di carriera militare. Oggiè stato a Lui conferito dal Presidente della Repubblica il Titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, "con le nostre congratulazioni e le felicitazioni dell'Associazione ANCRI BAT Canusium" espresse da parte del Presidente Cav.e di tutti gli associati insigniti.Laesprime apprezzamento e riconoscenza alper il servizio svolto alla comunità civile.