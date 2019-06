L'Assessore all'istruzione, alla formazione e al Lavoro della Regione Pugliae le parti sociali, tra cui organizzazioni sindacali ed associazioni datoriali e di categoria, hannoper l'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dei nuovi contratti di apprendistato professionalizzante. "Dopo un continuo confronto con le parti sociali siamo arrivati alla firma dell'accordo che definisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante. Sono molto soddisfatto del raggiungimento di questa intesa – ha commentatosoprattutto per la metodologia di condivisione con cui è stato redatto il testo. L'accordo – spiega l'assessore – prevede che la formazione di base e trasversale degli apprendisti sia sostenuta anche economicamente dalla Regione Puglia, che la eroga tramite gli Istituti di Formazione accreditati al Sistema Regionale della Formazione Professionale, mentre la componente formativa professionalizzante è responsabilità del datore di lavoro"."La Regione Puglia – continua– definirà, tramite apposito Avviso, l'offerta formativa di base e trasversale e quindi costituirà un apposito catalogo completo della lista degli OSecondo il titolo di studio dell'apprendista, il percorso formativo potrà durare 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea, 80 ore per quelli in possesso di diploma e 120 ore per gli apprendisti privi di titolo. I moduli sono di 40 ore ciascuno a scelta tra materie diverse tra cui, solo per citarne alcune, sicurezza sul luogo di lavoro, diritti e doveri del lavoratore e del datore, competenze sociali, civiche e digitali e molte altre.Insomma – ha conclusoanche grazie a questo accordo,sostenendo l'occupazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".