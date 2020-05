Nella rete della Solidarietà:raccolta di materiale tecnologico

Diversi sono i disagi che ilha comportato, mettendo in crisi diversi settori. Viviamo oggi una situazione che ha cambiato notevolmente le esigenze e la vita di tutti noi. All'interno della bellissima rete della solidarietà nata nella nostra, vorremmo apportare il nostro contributo a sostegno di quanti si trovano in situazioni di maggiore necessità. Nel quotidiano, tra smart working e didattica a distanza, diventano sempre più necessari diversi strumenti tecnologici. Radici vuole intervenire proprio in tale ambito: poter garantire un computer, un tablet o qualsiasi altro supporto a chi ne è sprovvisto ed ha questa necessità. Su proposta del nostro giovane socio Andrea Lops, ispiratosi alle iniziative nate in questo periodo sul territorio italiano, abbiamo deciso di portare questi esempi anche nella comunità canosina, accanto alle iniziative a scopo benefico già messe in atto. L'intento è essere di supporto alle esigenze educative dei più giovani, a garantire l'accesso alla formazione professionale ed a percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro. Così abbiamo deciso di dar inizio ad una raccolta di materiale tecnologico che sarà ricondizionato da esperti nonché nostri associati:. Inoltre, vogliamo sin da subito ringraziare il supporto offerto da altri due giovani canosini quali Andrea di Giacomo e Luca Cannone che si sono spontaneamente proposti ad aiutarci in questo progetto. Ci rivolgiamo a tutti voi: se siete in possesso device inutilizzati o obsoleti, contattateci per organizzare la consegna degli stessi, sarà sufficiente contattarci sulla nostra pagina Facebook:Una volta ripristinati, li consegneremo all', grazie al quale potranno essere donati a chi ne ha più bisogno. In un momento in cui non devono sussistere diversità sociali, è opportuno essere più uniti che mai.