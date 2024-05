Nel ricordo dell'ingegnere Gerardo Pappalardo

Partecipazione e commozione ai funerali diche si sono svolti questo pomeriggio nellain(BA). Tante testimonianze di stima e vicinanza alla famiglia del compianto: alla consorte Lia, ai figli Michelangelo con Marina, Nicola, Alfonso e l'adorata nipotina Giulia, al fratello, ai cognati e nipoti tutti. Particolarmente toccante ilscritto in queste ore di dolore, dall'residente a Roma.Nel messaggio si rivolge alla consorte:" ""dopo il primo pianto all'annuncio, una notte pensosa, oggi risultaAvevo conosciutoquando aveva incominciato la sua attività di imprenditore meccanico per conto del Nuovo Pignone di Bari, io da poco ero stato nominato direttore a Martina. Da quel tempo non ci siamo mai più persi di vista. Ricordo il vostro regalo per il matrimonio di Sabrina che ti abbraccia, ricordo la festa dei miei 70 anni a Canosa di Puglia. Ricordo i tanti incontri, gli scontri per visioni tecniche differenti, la grande empatia reciproca. Le ultime telefonate domenicali erano tutte improntate alla speranza, mi sforzavo di comunicargli via telefono quella forza cheche aveva tanto sofferto ma pagato tutti, sono stato felice del suo tempo in Modomec,ci lascia e lascia anche chi come i miei amici Carlo Spadavecchia e Giovanni Semeraro, dirigenti apicali Technip lo hanno conosciuto come interlocutore tecnico di livello. Insieme a Tina, in questo momento di grande dolore, siamo vicini a Te ed ai tuoi figli, ai vostri cari,Riposa in pace amico mio dopo tanto ultimo dolore fisico, la terra che copre l'umano destino ti sia lieve."""