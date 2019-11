Natale in Cultura 2019

inaugura il suo cartellone natalizio dal titolonella giornata diA partire dalla mattina, dallele famiglie potranno recarsi presso il portone die con i propri figli potranno partecipare al laboratorio pensato e creato per l'unità familiare, dal titoloin cui realizzeranno un tenero arredo per l'albero di Natale. Il ricco cartellone di Natale al Museo gode della collaborazione della Farmalabor del dott. Sergio Fontana e del partenariato della Confindustria Bari e Bat. La giornata delproseguirà poi in serata, dallecon il primo evento culturale in cartellone, ossia la presentazione del nuovo romanzo del giornalista. L'evento gode del Patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, Città d'Arte e di Cultura e si svolgerà nel portone di Palazzo Fracchiolla/Minerva già arredato a Natale. "Con la Direzione del Museo abbiamo voluto iniziare la stagione natalizia con largo anticipo, rendendo questo periodo ancor più lungo e ricco di eventi. Addirittura se ne prevedono anche molti fuori calendario" dicono i Curatori delquest'ultima responsabile di tutta la decorazione natalizia di quest'anno.è blogger dee scrittore. Il suo nuovo libro, dal titolo "Il ritorno di Nick. Narro Ergo Sum" sarà presentato al pubblico con gli interventi del sindaco di Canosa,e colloquierà con l'autoreFiglio di un partigiano decorato,è laureto in Filosofia Morale. Ha diretto il settimanale "La Pagina" in Svizzera, ed ha lavorato per molti anni come autore e regista alla TSI (televisione svizzera di lingua italiana), oltre a scrivere per Il Fatto Quotidiano, Diario, il Caffè di Lugano, il Tagblatt di San Gallo, il Bund di Berna. Tornato a Trani, sua città natale, è il responsabile di Tele Trani, nuova emittente sul digitale terrestre e fondatore insieme ad altri Italiani di ISTV (Italo Suisse Tele Vision), la prima emittente televisiva privata in Svizzera. Nick, già protagonista del primo romanzo "L'ombra del passato", torna per le strade di Trani come un moderno Cicerone per farci scoprire luoghi nascosti di questa splendida terra baciata dal mare e dal sole, ma anche per raccontarci le sue avventure in compagnia della sua "squadra", dei suoi "uomini". Saremo avvolti nelle suggestioni narrative che Pillera vive attraverso quel monitor in cui Nick rivede le proprie azioni da "uomo invisibile"., tra gli altri, nel 2003 ha scritto insieme a Renè Scheu (giornalista svizzero) "Ueber Berlusconi", nel 2013 Desktop, nel 2014 I Blog Vol. 1. nel 2015 L'Ombra del Passato (disponibile anche in braille), nel 2017 I Blog Vol. 2. Molti dei libri scritti da Massimo Pillera sono pubblicati dalla FaLvision Editore, unica casa editrice in Italia a pubblicare libri in braille. Una copia De "Il ritorno di Nick" edita in braille è stata donata dall'autore alla biblioteca deldi Canosa. Un salotto culturale a cura dellaper la Cultura a.r.l da non perdere nelle magiche atmosfere natalizie del Museo dei Vescovi. Informazioni per i laboratori e per gli eventi all'o sul profilo Facebook Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva in continuo aggiornamento.