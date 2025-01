Nasce Arca Sveva-ofantina, il nostro territorio continua a crescere

"La nascita dell'Arca Sveva-Ofantina rappresenta una grande opportunità per il territorio della Bat che avrà la sua agenzia per la casa. Viene colmata così una lacuna fin qui presente in un settore delicato come quello delle politiche abitative". Così il segretario provinciale del Pd Bat,"Grazie al grande lavoro del consigliere regionale Filippo Caracciolo, nella legge di bilancio regionale 2024 è stata prevista l'istituzione di un'agenzia per la casa anche per la nostra provincia. Evidenti saranno i vantaggi per i cittadini che non saranno più costretti a recarsi a Bari o a Foggia per risolvere problematiche relative alle proprie abitazioni. Nei giorni scorsi un incontro tra Arca Puglia ed i rappresentanti istituzionali del territorio ha avviato il percorso che porterà alla piena operatività dell'Arca Sveva-Ofantina. Il risultato raggiunto è l'ennesima testimonianza del grande lavoro della nostra rappresentanza in Regione a favore delle istanze della provincia Bat che ha gli stessi diritti degli altri territori pugliesi. Continuiamo a lavorare per la crescita del territorio a vantaggio della comunità".