Michele Zarrillo incanta Canosa

Una piazza Vittorio Veneto gremita in ogni angolo di gente ha accolto in concerto nell'ambito del programma della a Canosa di Puglia. Un concerto che ha fatto cantare il pubblico con molti fan provenienti anche dalle città limitrofe perchè """sognatori in un mondo che può essere migliore e può iniziare dalla musica e dalle parole del grande e inimitabile colui che ha preso dai nostri cuori quello che gli altri non hanno mai trovato: la parte più bella e che sicuramente tutti hanno dentro, ma non guardano per paura di qualcosa più grande di loro!""" Due ore di live con le più belle canzoni del suo invidiabile repertorio che tante soddisfazioni gli hanno regalato. Una serata memorabile perche ha celebrato i 30 anni dall'uscita del brano pubblicato per la prima volta a febbraio del 1994 con la partecipazione a Sanremo. La bellissima canzone d'amore scritta dallo stesso cantautore romano insieme a Vincenzo Incenzo, ebbe uno straordinario successo, attraverso anche la certificazione di "Disco d'Oro", entrando di diritto tra i classici della canzone italiana. Molto applaudite anche le canzoni, con la quale vinse Sanremo nel 1987 nelle "Nuove Proposte". Sotto il campanile della Cattedrale di San Sabino, ha dato, ancora una volta, dimostrazione del suo grande talento, delle sue doti di musicista e compositore, oltre alle sue qualità interpretative e virtuose. Sul palco, con (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) una band di musicisti di altissimo livello composta da: (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). Prima del concerto, sul palco sono salite le autorità cittadine tra le quali: il sindaco, gli assessori che hanno salutato e ringraziato per l'organizzazione della Music Art Management, reduce dai successi di audience di Cornetto Battiti Live su Canale 5, e l'imprenditore che anche quest'anno ha promosso e sostenuto finanziariamente il concerto a conclusione della festa patronale e di altri eventi di richiamo dell' sempre più accattivante e coinvolgente.