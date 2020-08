Michele Placido a Canosa

Torna il teatro d'autore nella magica atmosfera del, uno dei siti archeologici più importanti di Puglia. Un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori.interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D'Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito e il suo musicista Antonio Saturno che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.Apertura botteghino c/o Centro Servizi Culturali, via Parini n. 48Costo dei biglietti1° settore - € 20,002° settore - € 15,00Info tel 327 790 3101La rappresentazione di Michele Placido sostituisce "Uccelli" della Bottega degli Apocrifi annullato causa lockdown.I titolari di abbonamento potranno accedere regolarmente al nuovo spettacolo senza necessità di convertire il biglietto.Gli acquirenti dei biglietti in prevendita dovranno convertirli al botteghino.Tutti i posti disponibili saranno senza assegnazione e rispetteranno le normative di distanziamento sociale anticovid.È obbligatorio entrare nell'area evento con la mascherina indossata e che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.