Michele Picaro, nuovo presidente provinciale FDI-Bari

"Più che un congresso provinciale, il primo che ha visto gli iscritti protagonisti,. Una grande prova di democrazia: tanta gente in fila per poter votare non solo il sottoscritto, ma anche i componenti dell'esecutivo provinciale. Sono particolarmente grato a chi ha voluto essermi accanto in questo giorno così particolare, in modo particolare alla responsabile della segreteria politica del partito,che ha voluto essere presente a Bari, una presenza che ha galvanizzato la sala del centro congressi della Fiera del Levante gremita all'inverosimile, tanto da farle dire che l'accoglienza avuta a Bari l'ha addirittura commossa. Ma i ringraziamenti sono anche per i tanti ospiti del congresso – i rappresentanti degli altri partiti della coalizione e del mondo produttivo – doverosi anche quelli per il sottosegretario, il senatoregli altri parlamentari presenti (i senatori Maria Nocco e Ignazio Zullo, i parlamentari Mariangela Matera, Erio Congedo, Giandonato Lasalandra) e i miei amici e colleghi del Consiglio regionale (il capogruppoAntonio Gabellone, Giannicola De Leonardis e Luigi Caroli) che si sono alternati per un saluto. Un grazie anche all'onorevole Francesco Filini, mandato da Roma a presiedere il congresso barese. Per ultimo, ma non ultimi, voglio ringraziare i dirigenti del partito, ma soprattutto i ragazzi di Gioventù nazionale che hanno fatto in modo che il congresso si svolgesse nel modo migliore. E ora, dopo questa bella festa,quella per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco, un appuntamento che coinciderà con le Europee, dove Fratelli d'Italia punta a confermare la sua leadership fra tutti i partiti." E' la dichiarazione rilasciata danuovo presidente provinciale FDI-Bari a margine del congresso svoltosi ieri nel capoluogo pugliese.