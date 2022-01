Michele Murante non è più tra noi

Da Canosa di Puglia a Roma a Torino, sui social, sono in molti della comunità canosina e non, a stringersi al dolore della famiglia per la scomparsa di, all'età di 90 anni.residente da tempo adove ha trascorso gran parte della sua carriera professionale. Laureatosi, nel 1955, in Giurisprudenza a Bari, ha intrapreso la carriera di. Dopo è passato nella Polizia di Stato da Vice Commissario, prestando servizio presso la Questura di Torino. Poi ha vinto un concorso al Comune di Torino come Capo Sezione alla Ripartizione Pubblica Istruzione. Successivamente la Prefettura di Torino lo ha nominatoHa rivestito, tra l'altro, la carica di Presidente Distrettuale Piemonte e Valle D'Aosta dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace. Abnegazione e dedizione hanno contraddistinto la carriera professionale didurata 41 anni oltre al grande impegno per il sociale e per i canosini emigrati al Nord per lavoro, in particolare quelli residenti a Torino ed in Piemonte.Nel 2011, è stato premiato comedall'presieduta dache appresa la triste notizia dellaha dichiarato: "Siamo addolorati per la scomparsa del nostro caro amico Michele.soprattutto negli anni sessanta e settanta quando ci siamo trasferiti a Torino. In quegli anni, il compianto Michele in qualità di responsabile delle risorse umane della Fiat si prodigava verso i canosini per l'ingresso nel mondo del lavoro ed occupazionale. Era una di quelle persone che tengono in piedi la comunità con il loro impegno, dedizione, competenze e capacità umane. Sempre disponibile ed affabile con tutti noi Canosini di Torino, che l'abbiamo premiato con tanto apprezzamento e stima."Da Roma, l'ingegnerecommosso l'ha ricordato, scrivendo: "Oggi le nostre comuni radici dislocate per lavoro a Torino, Milano, Roma piangonoLascia nel pianto il figlio Giuseppe, astrofisico a Trieste, la moglie signora Nevina. Michele era cugino primo di Tina ed io ho avuto l'onore di conoscerlo sin dai primi anni '70. Michele non ha mai dimenticato la famiglia contadina, le sue radici Canosine. Tanti Canosini a Torino lo piangono per quanto ha dato. Uomo di profonda cultura, giudice di pace di gran livello, a giusto merito è stato insignito dai Canosini della Associazione Il Ponte di Torino come. A Nevina a Giuseppe la vicinanza familiare mia e di Tina le nostre condoglianze ". A breve saranno comunicate la data e l'ora delle cerimonia funebre.