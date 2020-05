Puglia: Mascherine in arrivo per le fasce deboli

"E' iniziata laIn tutto sonoAdesso saranno i Comuni, con l'aiuto dei volontari a distribuirle a chi ne ha realmente bisogno, ovvero le famiglie in difficoltà che hanno già ritirato i buoni spesa e hanno già segnalato la propria situazione di difficoltà agli uffici di servizi sociali. Si tratta di un nuovo segnale di attenzione da parte della Regione verso chi in questo momento soffre la perdita del lavoro o la chiusura dell'attività, ma deve comunque pian piano a riprendere la vita normale però in sicurezza". - Esordisce così il consigliere regionale del PD,- prosegue -durante la quale non sarà possibile fare tutto come prima, ma solo determinate cose. Tutto però deve essere fatto con grande attenzione e la sicurezza richiesta dal caso. Ringrazio ancora una volta tutti i volontari della Protezione civile e i nostri funzionari e dipendenti della sezione regionale, ma anche i sindaci che dovranno, naturalmente, assicurarsi che le mascherine vadano veramente alle persone che ne hanno bisogno.- conclude - per uscire quanto prima da questa situazione di emergenza"