Maltempo: disastro nelle campagne di Loconia

Una tromba d'aria ed una violenta grandinata si sono abbattute ieri sera su vigneti, uliveti, percocheti e distese di pomodoriin particolare nellagià gravemente danneggiata dalle gelate di aprile scorso. Si fa la conta dei danni nelle campagne canosine, in questa torrida estate colpita da siccità perdurante che ha dimezzato le produzioni di frutta e verdura. Sono giunte diverse segnalazioni dagli agricoltori su quanto accaduto ieri intorno alle ore 19,00, nelledove sono andati persi i raccolti a pochi giorni dalla vendemmia(sangiovese, trebbiano, uva di Troia, Montepulciano) a causa dell'ultima ondata di maltempo.sono state fotografate dagli agricoltori in queste ore, mentre sale la rabbia e lo sconforto di fronte al disastro nelle campagne canosine. Un violento cambiamento climatico che forse segna la fine della fase più torrida dell'estate 2021, tra le più calde degli ultimi due secoli "con una temperatura bollente ad agosto dopo che a luglio è stata superiore di 1,24 gradi alla media storica che era stata superata di ben +2,18 gradi a giugno", secondo le ultime statistiche pubblicate in questi giorni. La pioggia, invocata da tempo, necessaria per combattere la siccità nelle campagne per essere così di sollievo alle colture, invece con le precipitazioni forti di ieri, ha provocato danni ingenti.