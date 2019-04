Make Your Travel, il turismo in un click

Mentre in queste ore si fa la stima dei flussi di viaggiatori giunti in Puglia durante le vacanze pasquali, gli ideatori dellastanno già programmando gli itinerari per le prossime iniziative turistiche e culturali, interessando gli operatori del settore per una maggiore offerta da proporre.E' questo il claim diuna Startup ideata da tre giovani universitari di Canosa volta alla riqualificazione di aree poco note al turismo di massa tramite la promozione del territorio e dell'economia locale. Gli stessi si stanno attivando per la vendita di percorsi turistici non convenzionali finalizzati a colmare il gap tra il turista e le classiche guide cartacee, permettendo allo stesso non soloDa pochi giorni gli ideatori dellahanno inaugurato la sede ain via Ammiraglio Caracciolo n.22 per una maggiore visibilità e link building avanzato. Gli artefici dellasono:e G. E' studente universitario di Informatica a Bari,che si presenta "determinato, risoluto, deciso a raggiungere i suoi obiettivi" insieme ai due compagni di viaggio.studente alla facoltà Economia dell'Università di Bari, con tanta voglia di fare e apprendere, mentre coordina e ottimizza i processi delle attività interne della nuova startup.studente universitario di Informatica a Bari, "operativo ed abile", valuta e propone nuove tecnologie per far progrediresotto il coordinamento dicoach & advisory board. Nel 2017, i tre canosini si sono fatti conoscere partecipando con la, la più grande maratona digitale italiana, un trampolino di lancio per progetti digitali nuovi e innovativi, dove i giovani esprimono le loro potenzialità, per essere protagonisti del cambiamento verso l'. Con un semplice clickè in grado di far viaggiare gli utenti che utilizzano questa applicazione senza guide turistiche alla scoperta dei luoghi della Puglia, una regione che propone un'offerta turistica a 360 gradi, capace di soddisfare le richieste più disparate, passando dal turismo naturale a quello culturale, religioso, sportivo, eno-gastronomico sempre di qualità e all seasons.