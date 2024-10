Luigi Pirandello visto dal professor Sabino Facciolongo

Entrano nel vivo gli incontri culturali all'diche vedono salire in cattedra relatori autorevoli e competenti su tematiche interessanti e coinvolgenti. Ritorna all'UTE,che parlerà di, commediografo e scrittore siciliano, considerato uno dei protagonisti del Novecento letterario, vincitore delper la letteratura nel 1934 assegnato dall'Accademia di Svezia "per il suo audace e ingegnoso rilancio dell'arte drammatica e scenica". Apprezzato narratore,divenendo uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Pur prendendo le mosse dal verismo di scuola siciliana, nella sua opera si delineano una visione angosciosamente relativistica della vita e del mondo, che precorre temi definitivamente moderni. Fu il teatro, però, a diffondere ovunque la sua fama: dalla commedia borghese degli esordi, nella cd. "seconda maniera" il dramma dell'essere e del parere lievita in simbolo e allegoria dell'esistenza. Nella presentazione dell'incontro che si terrà alledipresso l'in via Muzio Scevola nr.20 aa, il presidente dell'U.T.E.ha rinnovato l'invito alla cittadinanza a partecipare.