Lo Stato darà una risposta forte

"Sono vicina alla comunità di Canosa e a tutto il personale della polizia dopo la bomba fatta esplodere questa notte all'interno del parcheggio del Commissariato. Invito chiunque abbia visto qualcosa a fornire la propria testimonianza per risalire agli autori di questo vile atto intimidatorio. Siamo certi che lo Stato darà immediatamente una risposta forte e a tutti i livelli l'impegno del M5S è massimo per avere un aumento dell'organico delle forze dell'ordine e dei mezzi". - Ha dichiarato in una nota la candidata presidente del M5S e della lista civica Puglia Futura alla Regione Pugliacome la consigliera regionale del M5Se il portavoce alla Camera"Esprimiamo la nostra solidarietà a tutto il commissariato di Polizia di Canosa, vittima di un atto vile come quello che è accaduto questa notte con l'esplosione di una bomba nel parcheggio. Riconosciamo il lavoro che ogni giorno le forze dell'ordine fanno per tutta la nostra comunità, facendosi garanti della legalità. Per questo siamo accanto alle forze di Polizia e ci auguriamo che presto venga fatta luce sui responsabili di questo vile gesto. Siamo e saremo sempre dalla parte di chi si impegna per la tutela della nostra comunità".