Stadio di Bari: "Situazioni estreme di violenza da condannare"

"Le scene di violenza all'esterno dello stadio San Nicola di Bari sono lontane anni luce da quelli che devono essere i valori alla base dello sport. Nessuna giustificazione o amarezza per il risultato della propria squadra può portare a situazioni che rischiano, come è realmente accaduto domenica in Puglia, di coinvolgere i bambini. Si tratta di situazioni estreme di violenza da condannare. Fortunatamente il piccolo non ha riportato conseguenze fisiche ma resterà il trauma. Non posso, intanto non manifestare vivo apprezzamento per l'immediata indagine della procura e della questura di Bari che ha permesso di identificare i primi autori con già tre arresti eseguiti nelle ultime ore: un primo segnale importante". Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle,. "Occorre che si viva il calcio e lo sport con un animo completamente diverso e lontano da logiche che inneggino la violenza e la prepotenza. In Italia – aggiunge– si fa ancora troppo fatica a rendere questi luoghi come contesti ideali per le famiglie. La prevaricazione, l'uso insensato della forza non può che allontanare i bambini dalla passione per lo sport".