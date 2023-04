Archiviato il secondo appuntamento diformat ideato da. La discussione di ieri, avvenuta a Bari presso il Palazzo della Provincia, ha riguardato il Welfare Aziendale come strumento di crescita e inclusione all'interno delle aziende. Nel secondo convegno di, moderato daimportanti ospiti dal mondo dell'imprenditoria hanno discusso sulle situazioni sociali interne alle varie realtà aziendali. «Lo sport è cassa di risonanza per la lotta al bullismo, ho voluto dunque unire alla nostra battaglia anche un mondo, apparentemente distante, come l'imprenditoria. Ci teniamo a sensibilizzare anche le aziende affinchè i dirigenti possano avere più attenzione a certe dinamiche sociali» ha esorditoA tal proposito, è stato molto prezioso l'intervento diprimo dei tre relatori presenti e Direttore Generale della Network Contacts, da sempre vicino alle tematiche sociali in ambito professionale: «Il welfare è quotidianità per la mia azienda. Svolgiamo attività cercando di sensibilizzare le famiglie su determinati problemi. Siamo molto attivi anche per la violenza contro le donne, avendo una popolazione prettamente femminile. Abbiamo infatti uno psicologo che si occupa di situazioni delicate. Organizziamo anche delle attività sportive per aumentare l'aggregazione, ma soprattutto per annullare le gerarchie tra dirigenti e dipendenti. Per noi il bilanciamento tra vita e lavoro è importante. Azienda è anche socializzazione, aggregazione».Presidente di Confindustria Giovani Imprenditori Bari-Bat, ha aggiunto: «Welfare e benessere, un binomio indissolubile. La sostenibilità non passa solo per le materie ambientali, ma anche per le questioni sociali. Considerare un'azienda come una famiglia è fondamentale. Staccare dalla routine, chiacchierare con i propri dipendenti, creare confidenze tra colleghi, sono tutti elementi che rendono serena la vita di ognuno. Lo sport può essere utilizzato dalle aziende come veicolo di welfare aziendale, non capisco perché molte società sportive non si comportino ancora come vere e proprie strutture aziendali». Mentre,Dottore Commercialista e Presidente di AMIU, ha proseguito sulla stessa falsariga: «L'aspetto sociale è molto importante, le aziende devono investire una parte dei propri profitti in favore del benessere interno. Etica e finanza sembrano un ossimoro, ma in realtà vanno conciliate».Ad arricchire questa discussione anche Barbara Politi, Assessore alla Promozione del Brand del Comune di Avellino, premiata dacon una targa di riconoscimento: «È molto importante creare dei momenti di confronto su questi temi, trascorriamo la maggior parte del nostro quotidiano in ambiente lavorativo, bisogna essere sereni lì per poi esserlo anche a casa». Tra i premiati ancheConsole Onorario della Repubblica Ceca in Puglia: «Bisogna continuare a seguire questa strada, mettendosi a disposizione del prossimo e attenzionando la questione del bullismo.»Gli episodi negativi non vanno arginati solo con sanzioni, ma anche con la creazione di maggiore armonia e lavoro di team, come succede nelle varie discipline sportive.ringrazia vivamente tutti coloro che, in ogni ambito, stanno contribuendo a questa lotta social