Liberali Riformisti Nuovo PSI: una crescita smisurata!

Crescono in maniera smisurata le adesioni al partito, su tutte le province della Puglia e in particolare a Bari dove prossimamente si voterà per le amministrative comunali. A dimostrazione di quanto detto il Segretario Regionale,annuncia con fervore lapresso Villa De Grecis a Bari dove parteciperanno diversi nomi di spicco del Governo Italiano, ma soprattutto il Presidente Nazionale del partito, l'OnorevoleAlla Convention, fra gli altri, parteciperanno il Sottosegretario alla Salute, Onorevole le Marcello Gemmato, il Senatore Melchiorre e tanti altri a conferma della solidità della coalizione del centrodestra al cui interno si colloca con grande rispetto e peso specifico il partito del "Garofalo" quello dei Liberali Riformisti Nuovo PSI."Abbiamo focalizzato questa nostra convention su temi importanti che costituiscono le basi fondanti del popolo di centrodestra, che da sempre hanno contraddistinto le anime dei pugliesi e dei baresi… - così in una nota il Segretario RegionaleGoverno, Paese e Territorio sono temi a noi sensibili, perché Bari e la Puglia da sempre sono stati del centrodestra per caratteristiche sociali ed economiche – continua- ed è arrivato il momento di ridare a Bari, a questo territorio e ai suoi abitanti la giusta dignità, nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali, della nostra Costituzione, ma soprattutto con lo sguardo puntato verso obiettivi concreti come quello della garanzia del lavoro, dello sviluppo delle nostre imprese vigilando con attenzione sulle tasse e sui bisogni delle famiglie. La presenza del Presidente Stefano Caldoro alla nostra Convention, – conclude- che comunque abbiamo sempre sentito vicino, parla chiaro; parla un'unica lingua: quella del riscatto di un popolo stanco delle caste e degli amici degli amici ma che invece cerca meritocrazia e trasparenza, svincolate da tessere di partito".