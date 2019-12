Le vacanze natalizie nel segno dell'Archeologia

Da poche ore sono stati smontati i ponteggi presenti davanti adopo la caduta dei calcinacci dalle pareti esterne e dai cornicioni superiori di ottobre scorso. Ultimati i primi lavori di messa in sicurezza dell''edificio risalente all'ultimo decennio del XIX secolo. Inizialmente destinato a deposito dei reperti provenienti dall'area urbana e dal territorio di Canosa ed a sede di mostre temporanee, dal 2015, con l'istituzione delè diventato sede delL'esposizione attuale, rinnovata di recente, illustra con apparato segnaletico e didattico in italiano e inglese, uno spaccato della società canosina tra età arcaica ed ellenistica, uno dei momenti di maggior rilevanza nella millenaria storia della città. Inoltre per le vacanze natalizie il Polo Museale della Puglia ed il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia presentano al pubblico al pianterreno della sede, in Via John Fitzgerald Kennedy n. 18, una installazione del, inserita nell'ambito della mostraSi intitolal'opera scelta dall'artista sardo per Canosa di Puglia(BT), che rappresenta il frutto della terra, testimone discreto e prezioso di un mondo che ha attraversato i secoli e i millenni che è anche emblema della produzione agricola dell'intera Puglia e per tutto il mondo simbolo di Pace. Il progettoincentrato sui frutti della terra, tipici della produzione pugliese, mostra al pubblico un articolato corpus di sculture e dipinti, adattandosi ad ogni contesto architettonico.Nei giornisono in programma: dalle(partenza dalin via Kennedy n.18), lapercorrendo l'itinerario alla scoperta delle bellezze archeologiche e delle bontà enogastronomiche tipiche. Attraverso un percorso millenario si scopriranno i tesori preziosi e tangibili dellavisitando: il, con le raffinate ceramiche funerarie provenienti dalla(IV-III sec. a.C.); la, tipico esempio di dimora d'epoca imperiale (I sec.d.C.-I sec. d.C.); il caratteristico Ipogeo Scocchera B (III-II sec. a.C.); il(VI sec. d.C.), importante edificazione paleocristiana; il(XII sec.), eroe della I Crociata. Alleil pranzo convenzionato, allesi proseguirà con il tourla partenza da viale I Maggio, n.7. Itinerario tra antichità e nuove tecnologie con percorso monotematico alla scoperta di Canosa daunia-ellenistica, un'affascinante esplorazione del sottosuolo della città e dei tesori che nascondeva:Gli ipogei sono le dimore ultraterrene dei "principi dauni", tombe interamente scavate nel tufo e risalenti al IV-III sec. a.C. I siti visitabili saranno: gli(IV-I sec. a.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione; l'Ipogeo D'Ambra (IV-III sec. a.C.), interamente scavato nell'argilla; l'(III sec. a.C.), il quale presenta l'affresco del mitologico cane a tre teste Cerbero(con videomapping esplicativo) e l'(V-I sec. a.C.)., complesso funerario con diverse tipologie di ambienti . Dalle ore 17.30 (zona Costantinopoli) la visita alE' obbligatoria la prenotazione contattando, attiva per ulteriori informazione.Gli eventi previsti nel calendario, sono stati organizzati e promossi dallae dall'impresa culturale Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, ed in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Archeologia ed il Comitato Presepe Vivente di Canosa di Puglia. E' inoltre possibile consultare le pagine Facebook del Museo Archeologico Nazionale Canosa di Puglia, della Fondazione Archeologica Canosina Onlus, del Presepe Vivente di Canosa di Puglia in continuo aggiornamento sui programmi in corso di svolgimento durante le vacanze natalizie.