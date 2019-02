Le Regioni Lombardia e Puglia insieme per il turismo

- attraverso le rispettive agenzie di promozione turistica- proseguono nelle attività per ilpresentando un nuovo progetto per il 2019 in collaborazione conazienda leader nella promozione turistica che sviluppa campagne di marketing digitale innovative e contenuti di alto interesse per la promozione del territorio, rendendo la sua fitta rete di influencer internazionali digital ambassador per brand e destinazioni. Dopo il lancio della collaborazione in BIT nel 2018, l'esperienza londinese di WTM e quella moscovita di Buongiorno Italia appena trascorse,le due regioni hanno presentato la nuova collaborazione con Iambassador ad oltre 60 buyers internazionali e alla stampa durante un evento che ha avuto come palcoscenico il Belvedere Jannacci, nella suggestiva cornice del 31° piano di Palazzo Pirelli e che è stato allietato da uno(ristorante Fornello da Ricci e Chef di Jarit, la cucina sottovetro con sede a Milano).Focus della collaborazione sarannodue blogger e un video maker di fama internazionale, Daniel James Clarke, Janet Newenham ed Emiliano Bechi Gabrielli, partiranno per un road trip di una settimana tra la Puglia e la Lombardia, alla scoperta delle bellezze e della cultura delle due regioni. "Quello tra Lombardia e Puglia è un abbraccio ideale tra due tradizioni che innescano la volontà di collaborare per promuovere e valorizzare il turismo dei nostri territori, soprattutto a livello internazionale. Arte, storia, bellezze paesaggistiche e magnifiche città d'arte, una proposta unica nel suo genere arricchita da percorsi enogastronomici golosi e dal notevole appeal. Le nostre regioni possono diventare un polo di attrazione turistica di grande spessore – commenta l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia,– in grado di incontrare i gusti e le aspettative di milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, che in Lombardia potranno ritrovare il gusto di sapori e tradizioni antiche abbinate a strutture ricettive e ospitalità all'avanguardia""Con la Lombardia pensiamo ad un itinerario combinato di soggiorno fra le due regioni, per far assaggiare ai turisti internazionali alcune sfumature dell'Italia molto diverse e complementari – ha dichiarato l'assessore all'Industria Turistica e Culturale della regione Puglia,– montagna e mare, paesaggi italiani molto diversi, tracce storiche e cultura che si intrecciano, enogastronomie tipiche dei luoghi. Insieme possiamo costruire prodotti innovativi ed esperienze attrattive per un viaggio che abbia tutte le suggestioni del Nord e del Sud d'Italia messe insieme".