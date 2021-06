Le lezioni da imparare

È disponibile in tutte le parrocchie e librerie di Andria,e Minervino Murge, il numero "estivo" del periodico diocesanoTrattandosi del numero che chiude l'anno pastorale 2020/2021, il«Questo tempo travagliato - scrivei - non deve andare a finire in fretta nel dimenticatoio ma deve portare tutti noi ad assumere atteggiamenti di grande responsabilità». Il Vescovo si sofferma così a delineare le diverse lezioni che questo tempo di pandemia ci ha offerto e dalle quali bisogna ora ripartire. I mesi di giugno e luglio segnano l'inizioin tutte le parrocchie della diocesi «attraverso il quale -spiegaDirettore del Servizio di Pastorale Giovanile- la chiesa locale si vuole fare prossima ai ragazzi e alle loro famiglie offrendo un'esperienza di gioia e di vita».Don Gianni Massaro, Vicario Generale e Direttore dell'Ufficio Catechistico, illustra la Lettera Apostolicacon la quale, lo scorso 10 maggio, Papa Francesco ha istituito il ministero del catechista. Non mancano le pagine dedicate alle iniziative promosse dalle parrocchie e dalle associazioni laicali. «Il 9 maggio scorso, -ricorda il Vicario Generale della Diocesi di Andria e coordinatore del periodico Insieme- la Chiesa ha annoverato tra i suoi beati il giovane magistratoucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Il giornale presenta la figura del "piccolo giudice" (così definito da Leonardo Sciascia) che ha saputo mettere la propria fede a servizio del tempo in cui ha vissuto testimoniando così un modo di essere credente dentro le pieghe della storia, a servizio dell'umanità»., sono solo alcuni temi di attualità presenti in questo numero del giornale., interamente a colori, presenta l'ultimo capitolo della letterache Papa Francesco rivolge in particolare ai giovani. «La pubblicazione -conclude- del periodico diocesano Insieme riprenderà a settembre dopo la pausa estiva. Ai lettori l'augurio di una salutare vacanza».